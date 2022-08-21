MODERN KÖY TAN Urla’da temel atıldı

TANYER Yapı'nın Urla Bademler'de yaşama geçirdiği Tan Urla projesinin temel atma töreni firmanın çözüm ortakları ve Tan Urla sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ege'nin doğal köy yaşamını, modern mimariyle harmanlayarak yatırımcıların beğenisine sunduklarını dile getiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, Tan Urla'nın hem yurt içi hem de yurt dışından talep gördüğünü söyledi.

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Münir Tanyer, "Modern bir köy projesi olan Tan Urla'da ruhsatı aldık. Firmamızın çözüm ortakları ve Tan Urla sakinleriyle birlikte temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu bizim için çok önemli bir başlangıç oldu. İmar planlarının yapılmasıyla başlayan 15 yıllık serüvenin geldiği bir noktadayız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Tan Urla projesinin 36 ay sonra ticari alanları sosyal donatılarıyla birlikte teslim edeceğiz. Hem İzmir'e hem de Urla'ya önemli bir yaşam alanı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ÇEVRECİ BİR PROJE

ÇAĞDAŞ, çevreci ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçireceklerini kaydeden Münir Tanyer, Tan Urla'nın sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını da vurguladı. Tanyer, şöyle devam etti: "Tan Urla hem siteye hem de bölge geneline hitap edecek. Sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı kuracağız. Çeşitli ihtiyaçları karşılanması için sağlık merkezi, eczane, el sanatları, terzi, ayakkabı tamircisi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacak. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. Güneş enerjisinden yararlanacağız. Tan Urla'da elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak. Urla'nın sahip olduğu gastronomi kültürünü ve yerel lezzetlerini yansıtan şef restoranlarımızla da misafirlerimizi ağırlayacağız. Proje bünyesinde otel ve konaklama imkanı da sunacağız."