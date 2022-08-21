Sıra dışı olaylara hazır olun

KOÇ: SEÇİMLERİNİZ ÖNEMLİ

Seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Beklediğiniz fırsatları yakalayacaksınız. Önemli toplantıları bu hafta oluşturmaya çalışın. Küçük yazışmalar sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Bazılarınız kardeşlerle ortak çalışma düzeni içine girecekler. Sizin için önemli olacak kişilerle tanışacaksınız. İş hayatınızda hareketli günler sizi bekliyor.

BOĞA: ÇOK ÇALIŞACAKSINIZ

Size maddi destek verenler çok daha çekici gelecek. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından da etkileneceksiniz. Bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Mars para evinizde ilerliyor. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz günler yaşayacaksınız. Öğrenme içgüdünüz yüksek.

İKİZLER: ENERJİNİZ SÜPER

Bu hafta ikili ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Çekişmek yerine uzlaşmayı tercih etmelisiniz. Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir kariyer peşindesiniz. Yanlış anlaşıldığınız konumlar gündeme gelebilir. Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyrediyor. Kariyerinizle ilgili karşınıza çıkan kişilerden faydalanacaksınız. Tercihlerinizi doğru kullanmalısınız.

YENGEÇ: AKILLI VE GÜÇLÜSÜNÜZ

Karşılaşacağınız kişilerde yüksek değerler arayacaksınız. Aşk hayatınızda mutluluk yaşanacak ve her şey olumlu ilerlemeye başlayacak. Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Ortaklıklar konusunda geniş bir yelpazeye sahip olacaksınız. Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor

ASLAN: GÜCÜNÜZ MUHTEŞEM

İstediğiniz her türlü güce sahip olacaksınız. Abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. Duygularınıza kapılmadan olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedeceksiniz. Olaylarla ilgili net düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir. Tartışmalardan ve güç savaşlarından sakınmalısınız.

BAŞAK: HER ŞEYİ SORGULUYORSUNUZ

Bazı ilişkilerinizi yeniden sorgulayacaksınız. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Yine bu dönemde kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalısınız. İşinizle ilgili bazı konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

TERAZİ: AŞKA HAZIRSINIZ

Seyahat sırasında tanışacağınız kişilerle aranızda duygusal ilişkiler başlayabilir. Kısa süren maceralar yaşama riskine dikkat. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkat ederek, yolunda giden işlerinizde karmaşa yaratmayın. Birikmiş Başladığınız bir işi bu dönemde bitirebilirsiniz. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz.

AKREP: AZİMLİ VE HIRSLISINIZ

Azimli ve hırslısınız. Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Arzularınızdaki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak.

YAY: PRATİK VE AKILLISINIZ

İkili ilişkilerinizde karşılıklı iletişim ve kendinizi anlatabilme önem kazanıyor. Partnerinizle, önemsiz konular nedeniyle inatlaşarak gereksiz dargınlıklara meydan vermeyin. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Rekabet ortamı yaratacaksınız. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görebilirsiniz.

OĞLAK: TUTKULARINIZ ÖN PLANDA

İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizde tam gaz ilerleyeceksiniz. Düşüncelerinizde abartıya yer vermezseniz, olumlu sonuçlar alacaksınız. Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.

KOVA: İŞ GÜCÜNÜZ MÜKEMMEL

Aşk ilişkilerinizde bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçinizdeki yoğun karmaşalar nedeniyle kendinizi çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz. Güzel ve rafine şeylerden hoşlanıyorsunuz. Yakınlarınızla kuracağınız sevgi bağları önemli olacak. İş koşullarınız güçleniyor. Şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz.

BALIK: DEĞİŞİM İÇİNDESİNİZ

Yeni arkadaşlıklar sizi bekliyor. Bu hafta ilginç ve değişik fikirlere açık olmalısınız. Genel olarak zengin kişilerle birlikte olacaksınız. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Enerjinizin çok yüksek olacağı bir dönemsiniz.