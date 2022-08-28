Güzellik ilacı zeytinyağı

Güzelleşmek uğruna kozmetik ürünlere harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Aslında şifa da güzellik de doğada saklı. Özellikle de zeytinyağında. Öncelikle Zeytinyağı fiyat olarak kozmetik ürünlerinden çok daha hesaplı. Yani uygun fiyatlı güzellik ürünü deyince aklımıza gelmesi gereken ilk ürün. Öyle ki saçımız için ayrı, yüzümüz için ayrı ürün alacağımıza en kalitelisinden 1 litre zeytinyağı almak güzelliğin sırrına erişmeyi sağlıyor. Zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Ancak öncelikle faydasından söz edebilmek için gerçek zeytinyağı olup olmadığından emin olmanız gerekiyor. Gerçek olmayan ya da uygun koşullarda üretilmemiş, katkı maddesi olan zeytinyağları vücuda faydadan çok zarar veriyor. Zeytinyağı seçiminde en önemli ölçütlerden bir de zeytinyağı ödülleri... Peki nedir bu zeytinyağı ödülleri nasıl verilir?



KURU CİLDİN İLACI

Kuru ciltler için tarihten gelen ve eskimeyen bir güzellik sırrı var. 2 yemek kaşığı zeytinyağını balla karıştırıp yüzünüze haftada 3-4 defa uygulayın. Bunu düzenli yaptığınızda cildinizin yumuşacık ve parlak olduğunu görecek ve inanamayacaksınız.



KOLAY PEELING

Cildinizi derinlemesine temizlemek için bin çeşit ürüne ihtiyacınız yok. Zeytinyağına toz şeker ekleyip yüzünüze bir fırça yardımıyla uygulayın. Biraz beklettikten sonra, yüzünüzü yumuşak hareketlerle yıkayın. Bunu zeytinyağı bal karışımından önce yaptığınızda etkisi kat kat artacak ve herkes değişiminizi fark edecek. Zamanla kırışıklıkların azaldığını da göreceksiniz.



TONİK

Tonik kullanmanın amacı cildi esnek ve pürüzsüz bir görüntüye kavuşturmaktır. Su ve sirkeyi aynı ölçülerde karıştırıp cildinize uygulamanız yeterli. Biraz beklettikten sonra yuvarlak hareketlerle durulayın. Cildinizin parladığını anında görebilirsiniz.



GÜNEŞ KREMİ

İçerikleri temiz güneş kremlerinin fiyatları el yakıyor. Uygun fiyatlı güneş kremleri ise hiçbir işe yaramıyor hatta cildimize zarar bile verebiliyor. Bu durumda yine zeytinyağıyla güneş kremi yapabilirsiniz. Zeytinyağını direkt teninize uygulayabileceğiniz gibi ev yapımı güneş kremi tarifini de uygulayabilirsiniz. İyi kalite bir zeytinyağını aloe vera yaprağı, 1 yemek kaşığı pirinç nişastası ile karıştırıp blenderden geçirdiğinizde harika bir güneş kremi elde edeceksiniz.



EV YAPIMI ŞAMPUAN

1 yumurta, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı elma sirkesini 30 ml'lik bir kavanoza koyup üzerini zeytinyağıyla doldurduğunuzda parlak ve güçlü saçlarınızın ahenkle dans ettiğini görebilirsiniz.



Zeytinyagının kalite kriterleri

● Konusunda uzman kişiler tarafından oluşturulmuş bir jüri tarafından verilen ödüllerin temel kriterlerinden ilki zeytinyağının laboratuvar sonuçlarıdır.

Örneğin zeytinyağının asit oranının belirlendiği testler, zeytin meyvesinin, zarar görmeden yağa dönüştüğünün göstergesidir.

Uluslararası standartlara göre zeytinyağındaki asit oranının 0.8'in üzerinde olmaması gerekir.

● Daha zeytin ağaçtayken gördüğü ilgi ve bakım da onun zeytinyağı yolculuğunda ödüle layık olup olmayacağını belirleyen unsurlardandır.



Aydın Şensal

● Bunun dışında bir diğer kriter de zeytinyağının üretim aşamalarının belgelerle sunulabilmesidir.

Hijyene dikkat etmek, adımları doğru takip etmek ve en önemlisi zeytin meyvesini tazeliği bozulmadan yağa dönüştürmek her üreticinin dikkat etmesi gereken unsurlardır.

Çünkü zeytinyağı içindeki polifenol oranı onun sağlık iksiri olmasının temel sebebidir.

Ve polifenol oranı, üretim aşamalarının takibine göre değişen bir ölçüttür. Polifenolü yüksek yağ elde edebilmek için, zeytin meyvelerinin bekletilmeden sıkıma gönderilmesi çok önemlidir.

● Bir diğer kriter de zeytinyağının tadına yönelik olan fiziksel ölçüttür. Hakiki zeytinyağını tattığımızda dilimizin yanlarında ve boğazımızda kekremsi acı bir tat olur. Bu tat onun kalitesini gösteren önemli bir ölçüttür.

● Etiketleme ile yağın içeriğinin aynı olması da önemli bir kriterdir.

Soğuk sıkım yağlar zeytin sıkımı esnasında suyun sıcaklığının 27 derecenin altında olması demektir.

Soğuk sıkım zeytinyağları besin değeri yüksek yağlardır.

DOĞRU ADRES ÖDÜLLÜ AYVALIK YAĞI

Zeytinyağının hem cildimize hem de güzelliğimize sunduğu bu faydaları öğrendikten ve ödüllü olmanın önemini kavradıktan sonra bu ödüllü yağı nereden buluruz sorusu gelir akıllara? Ayvalık zeytinyağı deyince ilk düşündüğümüz bölgedir. Dünyanın en prestijli 3 ödülüne layık görülen ve dünyanın en iyileri arasında yer alan Ayvalık'ın köklü firmalarından Aktepe Zeytinyağları, Amsterdam'dan IOOC 2022, Los Angelas'tan Int. EVOO Comp. 2022 ve Berlin'den GOOA 2022 ödüllerini aldı. Aktepe Zeytinyağları Altınova'da 1887- 1888 yıllarında yapılmış tarihi bir handa üretiliyor. Aktepe zeytinyağlarının 3. kuşak temsilcisi Aydın Şensal bu tarihi hanı bir gastronomi destinasyon yapmak için çok çalışıyor. Aktepe Zeytinyağları ile Ayvalık'ı ve Türk zeytinyağını uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aydın Şensal, "Ürettiğimiz zeytin ve zeytinyağını; tarihin deneyime, emeğin lezzete, doğanın şifaya dönüştüğü kutsal bir nimet olarak tanımlıyoruz. Bize her zaman cömert davranan Ayvalık topraklarına olan borcumuzu, zeytinyağlarımızın kalitesine verdiğimiz özen ve dikkatle ödemeye çalışıyoruz" dedi.