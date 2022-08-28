Kuru yapraklara sanat katıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan emekli albay Soner Göktürk, kuruttuğu ağaç yapraklarına akrilik boyayla manzara ile insan, hayvan ve doğa figürleri resmediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yaptıktan sonra 2 yıl önce emekliye ayrılan Göktürk, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu resme yöneldi. Göktürk, çeşitli işlemlerden geçirdiği kauçuk, dut, ayva ve armut ağaçlarının yapraklarına manzara ile insan, hayvan, doğa figürleri resmederek hazırladığı eserlerini, Edremit Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açtığı ilk kişisel sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.



Soner Göktürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 30 yıl görev yaptı.



İTİNA GEREKTİRİYOR

Kuru yaprağın resimde oldukça hassas bir malzeme olduğunu anlatan Göktürk, yere düştüğünde değersiz görülen yaprağın, işlendiğinde evin bir köşesinde yıllar boyu kalabileceğini belirtti. Yaprağın tuvale dönüşmeden hangi işlemlerden geçtiğine dair bilgi veren Göktürk, şunları kaydetti: "Kurutulması, temizliği ve her gün havalandırılması özel bir çaba ve itina gerektiriyor. Dut, ayva ve armut yaprağı oldukça hassas. Her yaprağın bir kuruma dönemi var. Bunları kuruttuktan sonra akrilik boya ile işliyorum. Yaprağın tamamen özelliğini korumasından yanayım. Bu nedenle yaprağın kenarları boş kalacak şekilde resim çiziyorum."

■ SUAT SALGIN