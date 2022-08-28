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Haberler Pazar Sırlarımız ortaya çıkabilir

Sırlarımız ortaya çıkabilir

Çevre ilişkilerimiz güçleniyor. Gizemli düşünceler içinde olabiliriz. Sırlarımız açığa çıkıyor. İş potansiyelimizin yükselmesi ile birlikte kabımıza sığamayacağız. Güçlü kişilerden alacağımız destek yaşadığımız iletişim sorunlarını çözüyor. Bu hafta dikkatli olmalı ve harcamalarımızı denetlemeliyiz. Yeni Asır Astroloji Yazarı Filiz Özkol yazdı...

28.8.2022

Sırlarımız ortaya çıkabilir
BOĞA
Dostlarla birlikte olacaksınız

Sizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin davranırsanız kazanacaksınız.
Bu hafta özellikle sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz onları da mutlu edecek. Bu karizmatik dostlarınızın size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Düşüncelerinizi gizlediğiniz için bir çok arkadaşınız sizin her şeyinizi merak ediyor.


İKİZLER
Yardım duygunuz ön planda

Bu hafta Merkür ve Mars kombinasyonu sizi kalabalık ortamlara sürüklüyor. Konuştuğunuz kişilerin sorunlarını dinlemekten yorulabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz.
Yardım etmeyi seviyorsunuz. Biraz da kendinize zaman ayırın.

YENGEÇ
Sosyal hayatınız canlanıyor

Güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Plüton karşıt evinizde geri gidiyor. Kalabalık ortamlara girdiğiniz zaman dikkatli olun.

ASLAN
Duygusal zaaflarınız artıyor

Siz özel duyguların kişisisiniz.
Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergiliyorsunuz.
Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz.

BAŞAK
Çekiciliğiniz artıyor

Venüs burcunuzda ilerliyor.
Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için adeta çabalıyorsunuz. Partnerinizin sizin üzerinizde iddia etmesine izin vermek istemeyeceksiniz. Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir hafta yaşayacaksınız. Dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal ve romantiksiniz

Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız.
Düşünceleriniz o kadar fazla derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor.
Fazla alıngan olduğunuz bir hafta yaşayacaksınız. Mantık yürüttüğünüz konular bir yana duygusal ilişkilerde romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.

AKREP
Konuşmalarınız akıcı

Merkür burcunuzda ilerlemeye başladı ve güzel konuşmalarınızla çevrenize örnek oluyorsunuz.
Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Zincirleme hatalar yapmak istemiyorsanız, herkese söz vermeyin ve planlı bir şekilde davranmayı öğrenmelisiniz.

YAY
Sıra dışı düşünüyorsunuz

Hırslarınıza söz geçiremiyorsunuz.
Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır. İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.
Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün değil. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz.

OĞLAK
Yaşantınızı gözden geçirin

Kariyer evinizde Merkür ilerliyor.
Toplumsal yaşantınızı yeni bir hareket geliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak.
Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.

KOVA
Hayatınız canlanıyor

Bu hafta çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz.
Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Bu hafta risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız.

BALIK
Anılarınız canlanıyor

Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Üstelik bir sosyal aktivitede istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir.
Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayları geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu dönem sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin.

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