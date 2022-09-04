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Haberler Pazar Bin 500 kisi önünde “Evet” dediler

Bin 500 kisi önünde “Evet” dediler

4.9.2022

Bin 500 kisi önünde “Evet” dediler

DOKUZ Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Onur Altınok ile bir gsm şirketinin müşteri hizmetleri koçu Özge Ağgül, Bayraklı Elit Garden Düğün Bahçesi'nde düzenlenen nikah töreni ve düğün eğlencesiyle yaşamlarını birleştirdi. 2015 senesinde sosyal medya üzerinden tanışan ve daha sonra evlilik kararı alan çift, bu yıl Mayıs ayında nişan yüzüklerini taktı.

Düğünde bin 500 kişilik davetli topluluğunun önünde "Evet" diyen Altınok çiftinin nikah şahitliğini, yakın arkadaşları Buket Elçi ve Kadir Kırkpınar gerçekleştirdi. Aile, akraba ve yakın arkadaşlarının katılımıyla eğlenceli bir düğün günü yaşayan Özge ve Onur Altınok çifti, balayı tatili için Kıbrıs'ı tercih etti.

■ ERCAN AKGÜN

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