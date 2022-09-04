Gücünüzün sınanacağı bir hafta olacak

KOÇ: KENDİNİZE GÜVENİYORSUNUZ

Bu hafta iş yaşamınızda yavaşlamalar mevcut. Ortaklıklar konusunda istenmeyen küçük tartışmalar ilişkilerin bozulmasına neden olacaktır. Yeni kazanç peşinde olmanıza rağmen, size gelen tekliflere karşı temkinli olmalısınız. İş yaşantınızda bir çok rakiple karşı karşıya kalmanız, sizi yıldırmayacak.

BOĞA: ŞANS KAPINIZI ÇALIYOR

Maddi durumunuz iyi görülüyor. Beklenmedik bir şans kapınızı çalabilir. Çalışmalarının karşılığı elinize para geçecek. Güven duygunuzu geliştirecek pozisyonlar sizi bekliyor. Performans gerektiren konularda daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Haftaya biraz hızlı girmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız.

İKİZLER: DOĞRU YOLDASINIZ

İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacağınız bir hafta. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gecikmiş borç ve alacaklarınızı takip etmelisiniz. Koşullarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.

YENGEÇ: ÖZGÜVENİNİZ YÜKSEK

Bu dönemde, özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanacaksınız. Özellikle, sınırlarınızı aşan gücünüzün temposundan başınız dönebilir. Bazen iş hayatınızda kargaşaya neden olabilecek sözler ağzınızdan çıkmasına rağmen, anında yaptığınız müdahaleler sayesinde, durumu kurtaracaksınız.

ASLAN: AKILLI VE TEMKİNLİSİNİZ

Uzun yollardan beklemediğiniz ilginç haberler gününüzün hoş geçmesine neden olabilir. Yeni beklentiler biraz zaman alsa da şimdiden hazır olun ve bekleyin. Sıcak gelişmeler yakında sizi bekliyor. Çevre şartlarınızı değiştirme yönünde, olumlu keşiflerde bulanacaksınız. Algılama gücünüzün oldukça yüksek olduğu bir hafta yaşıyorsunuz.

BAŞAK: AŞK VE İŞ BİR ARADA

Bu hafta duygusal enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermek istemediğiniz için, baskıcı duygulardan nefret ettiğinizi çevrenize hissettireceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır. Maddi konuların size kazandıracağı avantajlar üzerinde durmalısınız.

TERAZİ: RUHSAL GELİŞİMİNİZ HIZLANIYOR

Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerinizi sezgilerinizle birleştirerek, ideallerinizi gerçekleştirme yolunda adımlar atacaksınız. Karşı görüşteki insanlarla tartışma içinde olacaksınız. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi konusunda oldukça titiz davranacaksınız. Ruhsal gelişiminiz önem kazanıyor.

AKREP: DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ

Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Bu hafta hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Derin felsefi yaklaşımlar içinde, çevrenizdeki kişilerle empati kuracaksınız. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor.

YAY: DOSTLARINIZLA BİRLİKTESİNİZ

Özellikle size finans kapısını aralayacak dostlukları arzulayacaksınız. Akıcı konuşmalarınızla, bulunacağınız ortamlarda sözcülük yapabilir ve hakkınızı aramanız gereken konularda ağırlığınız koyabilirsiniz. Çalışkanlığınızı ve aktivitelerinizi çevreniz gönülden destekliyor. Farklı düşüncelerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

OĞLAK: ÇALIŞMAYI SEVİYORSUNUZ

Güce olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Bu hafta partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşam geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Çevre koşullarını fazlasıyla zorlayacaksınız. Hafta içinde, baskıcı davranmakla çok şey kaybedebilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

KOVA: TARZINIZI ORTAYA KOYUYORSUNUZ

Farkında olmadan çevrenizi kırabileceğiniz bir hafta. Sizden beklenen sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve yapılması zor olan işlerin yükünü alıyorsunuz. Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Bu hafta değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda da, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.

BALIK: ÖN PLANA ÇIKIYORSUNUZ

Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Bu hafta günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamın yerleşik düzeni sizin tarzınız olmayabilir.