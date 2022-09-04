Okula dönüşte ebeveyne de görev düşüyor

UZUN bir tatil döneminin ardından başlayacak olan yeni eğitim dönemiyle birlikte öğrencileri zorlu bir adaptasyon süreci bekliyor. Bu süreçte ebeveynlerin, öğrencileri mental anlamda görev ve sorumluluklarına hazırlaması büyük önem taşıyor. Uzmanlar psikolojik ve fiziksel anlamda yeni eğitim dönemine hazır olarak giren öğrencilerin başarı potansiyelinin artacağını ifade ediyor.

İşte okula dönüş döneminde ebeveynlerin süreci kolaylaştırmak için yapması gerekenler...

● Sahte bilgilerle hareket etmeyin: Günümüzde bilgiye ulaşmak kolay, ancak doğru bilgiye ulaşmak oldukça zor. Ebeveynlerin internet sitelerinde, sosyal medyada ya da sosyal çevrede dile getirilen sahte bilgilere itibar etmemesi, resmi kurum ve mercilerin açıklamalarını dikkate alması gerekiyor.

Aksi takdirde maruz kalınan dezenformasyonlar öğrencilerin psikolojilerini negatif yönde etkileyecektir.

● Dijitalin kontrolünü elinize alın: Dijital dünyaya ve teknolojiye bağımlılık öğrencilerin günlük rutinlerini etkileyen sorunların başında geliyor. Bu durumun önüne geçmek ve çocukların okula adaptasyonlarını sağlamak için hem anne hem de babaların tutumları büyük önem taşıyor.

Ebeveynlerin dijital dünyada geçirilecek zaman konusunda tek yetkili karar mekanizması olması gerekiyor. Uzmanlara göre bu yetki çocukların iradesine bırakıldığı takdirde adaptasyon süreci zarar görüyor.

● Uyku saatlerini yeniden düzenleyin: Uzun bir tatil süresinin ardından öğrencileri ve ailelerin en fazla zorlandığı konuların başında uyku düzeni geliyor.

Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimleri ve sabahları okula yetişmekte zorlanmamaları için uyku süresi ve kalitesi büyük önem taşıyor.

Ebeveynlerin bu noktada uyku saatlerini düzenlemesi ve bu saatlere öğrencilerin riayet etmesi gerekiyor.

● Daha yoğun bir iletişim kurun: Okula dönüş dönemi her öğrenci için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Dolayısıyla bu gibi dönemlerde çocuk ile ebeveyn arasındaki iletişim büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre anne babalar, özellikle okulun ilk haftalarında çocuklarıyla daha yoğun iletişim halinde olmalı, okula adaptasyon sürecinde yanında olduklarını hissettirmelidirler.

Ayrıca çocuğun öğretmeniyle de adaptasyonu hızlandırmak için iletişim halinde olmalılar.

● İş birliği yapın ve ödüllendirin:

Öğrencilerin, görev ve sorumluluklarının farkında olmaları için ebeveynlere önemli görevler düşüyor.

Uzmanlar, çocukları sorumlukları için zorlamak yerine önemli sorumlulukları yerine getirmeleri durumunda ödüllendirilmeleri gerektiğini öneriyor. Uzmanlar ayrıca, bu yaklaşımın öğrencilerin motivasyonunu artıracağını ve adaptasyon sürecini hızlandıracağını belirtiyor.