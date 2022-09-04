Yazın en sulu eğlenceleri

KAVURUCU sıcaklarda yazlık yerlerde denize girip serinlemenin, balıklar gibi yüzmenin dışında tatili keyifli hale getiren aktiviteler de var. Suda voleybol oynama, pinpon karşılaşması ve frizbi yakalama gibi oyunlar, tatilcilere keyifli anlar yaşatırken aynı zamanda kalori harcamalarına da yardımcı oluyor.

MÜCADELE VE AZİM

Mücadele ruhunu tatilde de kaybetmeyen vatandaşlar, gün boyu denizde yüzüp rahatlarken, hem eğlenceli vakit geçirmek hem de kazanma azmini törpülemek için suyun içindeki aktivitelere de zaman ayırıyor.

Özellikle de gençlerin tercih ettiği oyunlara katılan hanımlar ve beyler, gerek ikili gerekse de grup halinde yarışıp tatlı bir rekabete giriyor. Efor sarf ederken terleyen ya da vücut ısısı yükselen olursa da suyun içine dalıp çıkarak anında serinleme imkanı buluyor.

ERCAN AKGÜN