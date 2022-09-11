Cildinizdeki yağları maskeleyin!

CİLDİNİZİ yağlardan ve aknelerden arındırmak için sizlere hem tasarruf yaptıran hem de cildinizi bebeksi bir görünüme kavuşturan doğal maskeleri evinizdeki ürünlerle yapabilirsiniz

MUZ VE BAL

● Yarım muz ● 1 yemek kaşığı bal

UYGULAMA: Yarım muzu bir kasede çatalla ezin. Üzerine balı dökün ve çırpın. Krem kıvamına gelen muzlu karışımı makyajdan arınmış cildinize sürün. 15 dakika kadar yüzünüzde kaldıktan sonra ılık suyla cildinizi yıkayın. Bu maske sayesinde yüzünüzdeki yağlar saniyeler içinde temizlenmiş olacak. 2 günde 1 defa olacak şekilde uygulamanız önerilir.

YOĞURT VE LİMON

● 1 yemek kaşığı yoğurt ● Limon suyu

UYGULAMA: Ufak bir kase içinde yoğurt ve birkaç damla limon suyunu karıştırın. Karışımı yüzünüze sürün. Göz çevresine uygularken dikkatli olun. Limon asitli olduğu için gözlerinizi yakabilir. Maskenin yüzünüzde 15 dakika kadar kalmasını sağlayın. Bu maske sayesinde cildinizdeki akneler kısa sürede kuruyarak temizlenecektir. Ayrıca limon suyunun detoks etkisi sayesinde siyah noktalar ve yağlar da kaybolacaktır. Düzenli olarak uygulayın.

SALATALIK VE BAL

● 1 tatlı kaşığı bal ● 2 yemek kaşığı rendelenmiş salatalık ,

UYGULAMA: Salatalık ve bal maskesi cildinize nem kazandıran bir maskedir. Salatalığı rendeleyin ve balla karıştırın. Hazırladığınız maskeyi göz çevresine, çene ve yanaklara sürün. Ortalama 20 dakika geçince cildinizi ılık suyla temizleyin.