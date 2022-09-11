Kış bahçeleri ile rengarenk kışlar

GENELLİKLE müstakil evlerde ve villaların bahçesinde uygulanan kış bahçesi, kapalı balkonlarda veya teraslarda da kullanışlı ve zevkli dekorasyonuyla karşımıza çıkmaktadır. Eğer bir kış bahçesi istiyorsanız, illa ki bahçeli bir evinizin olmasına gerek yok. Güzel dokunuşlarla balkonunuzu bile kış bahçesine çevirmek sizin elinizde.

İsterseniz çardak sisteminde veya kubbe şeklinde dekore edebilir, isterseniz ahşap veya prefabrik uygulamalarla birlikte Fransız camekanlar kullanarak alanınıza uygun büyüklükte kullanışlı, sevimli bir kış bahçesi hazırlayabilirsiniz. Kış bahçesinin dekorasyonunu yapmadan önce hangi biçimde kullanacağınıza karar vermelisiniz. Örneğin; dinlenme odası, hobi alanı, spor odası, yemek yeme alanı veya misafirlerle ve aile fertleriyle güzel vakitler geçirmek için düzenlenmiş bir oda şeklinde kullanabilirsiniz.

SALINCAK KURABİLİRSİNİZ

KIŞ bahçesi veya kış odasının dekorasyonunu yaparken ahşap malzeme ve doğal taşlar tercih etmeniz ortama sıcak bir atmosfer kazandıracaktır. Şayet modern bir tasarım isterseniz, cam ve metal strüktürün uyumuyla daha şık bir hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda makrome salıncak veya ahşap salıncak kurarak kış bahçesini daha şık bir hale getirebilirsiniz. Kış balkonu dekore ederken daha bahçe görünüm kazandırmak için yapay çimler kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kış balkonunuzu bitki köşeleri ile süsleyerek daha şık bir hale getirerbilirsiniz.

SOBA İLE NOSTALJİ ZAMANI

KIŞ bahçesinde olmazsa olmazlardan biri de sobadır. Kış balkonunuzda ısı yalıtımlı camlar kullansanız dahi, elektrikli soba, döküm soba, kuzine veya şömine gibi ısıtıcılar kullanarak ortamı daha da nostaljik hale getirebilirsiniz. Hem içinizi ısıtacak bu görüntü, dışarıda kar yağarken ortamın da sıcacık olmasını sağlayacaktır. Kış odasında sevimli duran bu sobanın üstünde kestane pişirebilir, kuzinenin üstünde güzel bir çay demleyebilir ya da şömine başında en sevdiğiniz kitabı okuyarak kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize, kış bahçenizin büyüklüğüne ve kullanımına bağlı.

DAYANIKLI BİTKİLERLE ŞIK GÖRÜNÜM

KIŞ bahçesinde veya balkonunda soğuğa dayanıklı olan odunsu bitkiler ve ağaçsı tür bitkiler kullanmak ortamı daha canlı ve sevimli gösterecektir. Aynı zamanda sarmaşıklar kullanabilir ve çeşitli çiçeklerle ortamı renklendirebilirsiniz. Bu alanlarda antoryum veya kaktüs gibi dayanıklı bitkiler kullanarak da daha şık bir görünüm sağlayabilirsiniz.

YASTIK VE KİLİMLERLE RENKLENDİRİN

KIŞ bahçeniz ve kış balkonunuza daha sıcak bir görünüm kazandırmak isterseniz, terraryum, gaz lambası, küçük bitkiler, saksılar, fenerler, kokulu mumlar ve çiçek fanusları koyarak dekore edebilirsiniz. Kış bahçesinin dekorasyonuna uygun renk ve desenlerde yastıklar, battaniyeler ve kilimler ortamı daha da şık hale getirecektir.