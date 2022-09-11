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Haberler Pazar Ukrayna hasretini notalara döküyor

Ukrayna hasretini notalara döküyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında işgal edilen Berdyansk kentinden kaçarak İzmir’e sığınan Ukraynalı keman öğretmeni Ludmila Mihno, kendisi gibi savaştan kaçan vatandaşlarına moral olması için konserler veriyor

11.9.2022

Ukrayna hasretini notalara döküyor

Ukrayna'nın Berdyansk şehrinde bir müzik okulunda müdür yardımcılığı ve keman öğretmenliği yapan Ludmila Mihno (57), Rus askerlerinin işgal ettiği kentinden kaçarak Nisan ayında İzmir'deki kızının yanına geldi.

Kemandan kopamadığı için Türkiye'ye gelince yeni bir keman alarak sanatını devam ettiren Mihno, İzmir'de birlikte çalıştıkları vatandaşlarına konserler vererek acıları hafifletmeye, onlara moral vermeye gayret ediyor. Mihno, Ukraynalı kadın ve çocuklara destek olmak için kurulan Avrasyalı Lider Kadınlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği binasında keman resitali sundu. Mihno'nun konserini dinleyenlerden İrina Lisova da keman sesinin kendisini etkilediğini, yurduna duyduğu hasretle bu eserlerin kendisi için anlamlarının daha da derinleştiğini anlattı.

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