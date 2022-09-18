Değişimlere hazır olun

KOÇ

Düşünmeden karar vermeyin

Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz.

Duygularınız yoğun seyrediyor.

Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.

BOĞA

Düzen ve sistem önemli

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır. Parlak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik edecektir.

İKİZLER

Ön plana çıkıyorsunuz

Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz.

İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.

Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. İş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek.

YENGEÇ

Kurallı olmak size yakışıyor

Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

Gelişigüzel ilişikler yaşamak istemediğiniz için, karşınıza çıkan kişilere karşı seçici davranıyor ve yüksek frekansta olmasına dikkat ediyorsunuz.

Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyorsunuz.

Olumsuzluklar karşısında da, ketum tavırlar takınıyorsunuz. Düşünceleriniz paylaşmak istemiyorsunuz.

ASLAN

Sosyal yaşamınız önemli

Etrafınızda iyi niyetli kişiler olduğu gibi kötü kişilerin varlığını da unutmamalısınız.

Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız.

Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleri ortaya çıkacak.

BAŞAK

Duygularınız kontrol altında

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizi yakın dostlarınız için kullanacaksınız.

Akılcı olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz.

TERAZİ

Dostlarınızla işbirliğindesiniz

Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyonunuz iki katına çıkıyor. Değişime hazırsınız. Organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı artırmayı denemelisiniz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.

Çevrenizi etkilemek için uygun bir hafta içindesiniz.

AKREP

Bitişler gündeme gelebilir

Bu hafta, güçlü dostlukların temelini atacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek.

Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

YAY

Kaçamaklar söz konusu

Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız.

Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz.

OĞLAK

Meraklı yönleriniz artıyor

Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara ve iş birliğine hazır bir dönemdesiniz.

Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır.

Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz.

KOVA

Duygusal zaaflarınız artıyor

Duygusal zaaflarınız artabilir.

Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz.

Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir.

İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.

BALIK

Hayallerinizin peşinden koşun

Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.

Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz.