Hem çocuk dostu hem şık bir ev mümkün

YENİ bir ev kurarken mobilyaları kullanışa göre değil genellikle şıklığına göre seçeriz ama kısa zaman sonra aileye çocukların katılmasıyla seçtiğimiz tarzdan pişmanlık duyarız. Ancak çocuklu bir yaşam dekorasyon zevkinizi ve konforu bir kenara bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Daha titiz bir şekilde düşünülmüş mobilya seçimleri yaparak evinizi istediğiniz görünüme kavuşturabilirsiniz.

Bunun için sadece bir kaç detaya dikkat etmeniz yeter!

KONFOR VE FONKSİYON

Bir aile olarak salon, mutfak ve banyo gibi ortak alanları zevkle ve sorunsuzca kullanmak önemli. Bu nedenle her mobilya seçimi için kendi zevkiniz, aile konforu ve çocukların ihtiyaçlarını bir arada değerlendirin. Dikkat edebileceğiniz bazı noktalar ise şöyle...

- Salon mobilyaları seçerken depolama alanı olan modelleri tercih edin. Örneğin haznesi olan bir orta sehpa, (sandıklı) bazalı koltuk veya çekmeceli TV ünitesi alın. Böylece çocuğunuzun oyuncakları ve eşyaları kolaylıkla toplanabilir.

- Yatak odası, salon ve mutfaktaki dolapların kulpsuz yani bas çek şeklinde olmasında fayda var. Böylece bir bebeğiniz varsa kapakların kulplarından tutup eşyaları dışarıya dökemez.

- Televizyonu TV ünitesinin üzerine yerleştirmek yerine duvara monte edin. Bu hem güvenliği hem de sizin televizyon izleme rahatlığınızı sağlar. Eğer duvarda yeterli alanınız varsa da vitrinli TV ünitesi kullanarak hem kendi eşyalarınızı hem de okula giden çocuğunuzun eşyalarını kaldırabilirsiniz.

MALZEME SEÇİMİ ÖNEMLİ

Doğru döşeme ve mobilya malzemeleri seçimi sayesinde çocuğunuz özgürce oyun oynayabilir. Mobilya ve zemin kısa sürede eskimiş ve kirli görünmeyeceği için de odalarınızı ilk günkü güzelliğiyle kullanabilirsiniz.

İşte, aile dostu bir evde tercih edilebilecek malzeme türleri...

- Deri temizlemesi kolay ve dayanıklı bir malzeme. Bu özellikleri de deriyi çocuklu aileler için ideal bir seçim haline getiriyor.

- Deriden daha uygun maliyetli bir döşeme türü ise mikrofiber. Mikrofiber kumaş kaplama koltuklar lekeye karşı dayanıklıdır ve kolay temizlenir. Koltuklarınızı değiştirmeyi düşünmüyorsanız koltuk örtüsü de pratik seçeneklerden birisi.

- Banyoda büyük boyutlu karolar kullanın. Böylece derz dolgu miktarı ile birlikte temizlenmesi gereken alanlar da azalacak.

- Sehpa ve vitrin alırken de camsız ahşap modeller seçmeye dikkat edin. Cam her ne kadar estetik görünse de parmak izini gösterdiği için sizi uğraştırabilir.

- Mutfakta ve salonda metal sandalyeler kullanın. Yıkanarak kolaylıkla temizlenen metal sandalyeler size kolaylık sağlarken bir yandan da endüstriyel tasarım gibi modern dekorasyon stilini uygulamanıza fırsat verir.

- Mobilya yaptırırken malzeme seçimi de doğallıktan ve dayanıklılıktan yana olmalı.

Örneğin masif ahşap hem mekana zararlı kimyasallar yaymaz hem de üzerinde iz oluşsa bile bu bir desen gibi görünür.

DESEN VE DOKULAR

- Ne kadar dikkat etseniz de en küçük kirli parmaklar mobilya ve eşyaların üzerinde dolaşabilir.

Bu yüzden desenli eşyalar alarak kir görünümünü azaltabilirsiniz.

Örneğin desenli bir kilimi sildikten sonra üzerinde bir leke izi kalsa bile genel formun içerisinde bu fark edilmez olur. Kırlent, yatak örtüsü, koltuk kumaşı, banyo kilimi gibi tüm kumaşlarda desenli modelleri tercih edin. Böylece evinize canlı bir görünüm de verebilirsiniz.

- Doku da desen kadar etkili bir kusur gizleyici. Örneğin hasır dolap kapağında oluşan hasar ya da leke kendisini lake cilalı mobilyadaki kadar belli etmez. Dekorasyonda renk seçimi de aile dostu dekorasyon için desen ve doku kadar önemli.

Cesur seçimler yapın ve bordo, kırmızı, koyu kahve gibi üzerindeki çizgileri belli etmeyecek renkler seçin.

- Ancak duvarlar için bir istisna yapabilirsiniz. Aydınlık bir mekan yaratmak için duvarlarınızda açık renkler kullanın. Duvarların kirlenmesini geciktirmek için de desenli ve dokulu duvar kağıtları kullanın.