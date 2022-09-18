Mutfaktaki yeni şef Yasomi Air Fryer

Gelişen teknolojiyle birlikte mutfakta da sağlıklı beslenme ve enerji tasarrufu konusunda çözümler üretiliyor. Yasomi Air Fryer Akıllı Fritöz, 7 kata varan hava dolaşım hızı ile pişirme verimini yüzde 30 oranında artırıyor ve yiyeceklerin içindeki nemi hapsederek yüzde 90'a kadar daha az yağ kullanıp gevrek ve sulu hale getiriyor. Yasomi firma yetkilileri, "Yasomi Fritöz uygulamasında tarifleri ayarlayabilir ve yemekleri keşfedebilirsiniz. Tarifleri kaydetmek ve özelleştirmek için hava fritözünü telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Daha az yağ tüketimi ile sağlıklı ürünler tüketebilir formunuzu koruyabilirsiniz" diye konuştu.

Cihaz hakkında bilgi veren yetkililer, "Yasomi Y22 Air Fryer 1500W 5l Akıllı Fritöz çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir sepet ve delikli yüzey, temizliği basit ve kolay hale getirir. Akıllı tasarımıyla yüzde 25 alan tasarrufu sağlar. Minik ve akıllı tasarımı ile 5 litre kapasitesi sayesinde (3-4 kişilik) patates kızartması ve tavuk kanadı gibi taleplerinizi hızlıca karşılar. Yasomi Fritöz, aynı anda birden fazla işlevi yerine getirebilir. Çalışmaya başlamadan önce ön ısıtma yapabilir ve sıcak tutabilir. Üstün teknolojileri ile yiyecekler dışarıda daha sıcak ve daha çıtır hale gelebilir. Ayrıca manuel olarak çalıştırarak benzersiz seçenekler elde edebilirsiniz. Bu yapışmaz hava fritöz sepeti, kolay ve sorunsuz temizlik için yapışmaz. Yemekten sonra temizlik konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü piştikten sonra yüzey yapışkan değildir, temizlemesi oldukça rahattır" dedi.