Tarım farkındalığı için pedal çevirdiler

İzmir'in Kınık ilçesinde, hasat mevsimi sonrası 'Hasat Bisiklet Turu' düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar iklim krizi ve tarımın önemine dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdi. Kınık'ta düzenlenen 'Hasat Bisiklet Turu' vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte her yaş grubundan 60'a yakın bisikletli pedal çevirdi. Tura katılan vatandaşlar bisikletlerini kuru domates, patlıcan, biber, mısır, ayçiçeği ve pamuk ile süsleyip, sokakları turladı. Kınık ilçesinde yetişen tarım ürünleri ile süslenmiş bisikletler şehirde renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl ilki düzenlenen Hasat Bisiklet Turu'na gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getiren Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Bugün arkadaşlarla birlikte bisikletlerimizi Kınık'ın yöresel, tarımsal ürünleri ile süsledik. Hep birlikte farkındalık turuna çıkıyoruz. Küresel iklim krizi ve pandemiden sonra aslında tarımın ne kadar önemli olduğunu ve tüketimden çok üretime önem vermek gereksinimi olduğunu zor bir deneyimle anladık. Bunun farkındalığını yaratmak için tüm arkadaşlarımızla hasada yakışır bir biçimde bisiklet turuna çıkıyoruz" dedi.