Duygusal gerilimlere dikkat etmelisiniz

KOÇ: İLETİŞİMİNİZ MÜKEMMEL

Çevrenizde size yaklaşmak isteyen farklı kişilerin mevcudiyetinden habersiz olabilirsiniz. İletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz. Özverili davranışlarınız takdir görecek. Karşı cinsle aranızda beklenmeyen bir duygu alış verişi olacaktır.

BOĞA: DUYGUSALLIKTAN UZAK DURUN

Bu hafta seyahat planları için uygun bir dönem. Bir çok alternatiflerin olması aklınızı karıştırabilir. Gizli duygusal durumlara takılıp durmayın. Çevrenizdeki olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Bildiğiniz konularda ısrarla inat etmeniz, bazı olumsuz etkileşimlere neden olacaktır. Hafta sonuna doğru haklı olduğunuzu görüp rahatlayacaksınız.

İKİZLER: ENERJİNİZ MÜKEMMEL

Çevrenizi etkilemek için bundan daha uygun bir hafta bulamazsınız. Sözleriniz akıcı ve düşüncelerinizi süsleyerek karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Mantıklı yönünüzün ağır bastığı bu dönemde, göz ardı edebileceğiniz olaylar olabilir. Aceleci tavırlarınız yüzünden, bazı şeyler eksik olabilir. Herkese, her şeye yetişmek zorunda olmadığınızı biliyorsunuz.

YENGEÇ: ISRARCILIKTAN VAZGEÇİN

Neptün ve Plüton açısı olumlu bir şekilde sizi destekliyor. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Sosyal konumunuzda yükselme olabilir. Parasal ayarlamalarınızı doğru bir şekilde yaptığınız anda, koşulları lehinize daha iyi çevirebilirsiniz. Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.

ASLAN: GÖZLEM YETENEĞİNİZ GELİŞİYOR

Kalabalık ortamlarda gözlemciliğiniz güçlenecek. Sosyal yaşantıları güçlü kişilerin daima ilginizi çekmesi, sizi bu tür ortamların aranılan kişisi yapıyor. Hedeflerinizde yalnızca egolarınızı kullanacaksınız. Hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız. Enerjinizin yüksek olacağı bir hafta.

BAŞAK: KIRGINLIKLARI UNUTUN

Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen ender kişilerden birisiniz. Tarzınızı ortaya koyarken; etki altında kalmak istemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirirken mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi soyutlayacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Eski dostlarınızla aranızdaki kırgınlıkları aşabilirsiniz.

TERAZİ: ÇATIŞMALARDAN KAÇININ

Partnerinizle olan ilişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu sizin kendinizi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak. İletişim konusunda güçlü bir yeteneğiniz var, karşınızdaki kişiyi kolaylıkla etkiniz altına alıyorsunuz. Fikir çatışmalarından uzak kalmayı başarmalısınız.

AKREP: GÜCÜNÜZ TESTTEN GEÇİYOR

Gücünüzü testten geçiriyorsunuz. Aile ve yuva evinizdeki Satürn uzun süredir yapmak isteyip de bir türlü hayata geçiremediğiniz fırsatları yeniden karşınıza çıkaracak. Venüs'ün size yapacağı gizli yardım jestleri olduğunu fark ettiğinizde manevi duygularınızın daha da güçlendiğini göreceksiniz. Ani ve hoş sürprizlere hazır olun.

YAY: ENERJİK VE HIRSLISINIZ

Geçmişi gözden geçirmenin tam zamanı. Yaşamda, talebinizin çok fazla olduğu bir dönemdesiniz. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız. Kendinizi enerjik ve hırslı hissetmeniz, hatalara neden olabilir. Sakin davranırsanız kazanacaksınız.

OĞLAK: YALNIZLIĞINIZI SEVİYORSUNUZ

Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Uzun vade işleri seviyor ve hiçbir işinizi acele getirmekten hoşlanmıyorsunuz.

KOVA: ŞANS SİZDEN YANA

Bu dönem bazı sorunların su üstüne çıkması sizi üzmemeli, çünkü yara fazla derinleşmeden sorunlarınıza istediğiniz gibi çözüm bulmanın yollarını araştıracaksınız. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Paraya karşı ilginiz artacak. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız.

BALIK: SEZGİLERİNİZ YİNE MUHTEŞEM

Sezgileriniz size başarılarınız konusunda yardımcı olacaktır. Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu daima tetikte tutacaksınız.