Pamukkale’de 1970’li yıllara yolculuk

İsmail Alparslan Ece uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra memleketi Denizli'ye döndü. 1970'li yılların plaklarının çalındığı bir kafeterya açma ayaliyle çalışmalara başlayan İsmail Alparslan Ece, arkadaşı Cansu Atik ile eski plak ararken çok sayıda antika eşyayla karşılaştı. Kafeteryayı görünüm olarak da o yılları yaşatacak şekilde tasarlamaya karar veren ikili, evlerden eski eşya ve antikaları toplamaya başladı.

Eski bir vitrin, oyma koltuklar, kristal avizeler, dikiş makineleri, duvar saatleri, eski radyolar, tüplü televizyonlar ve gaz lambalarıyla oluşturulan dekorasyonla açılan kafeterya, misafirlerini 1970 ve 1980'li yıllarda gezintiye çıkarıyor.

HİKAYESİ OLAN EŞYALAR

İşletmeci İsmail Alparslan Ece, hayat hengamesinden kaçmak için eski plakların satıldığı bir iş yeri açma niyetiyle yola çıktığını, sadece müzikle değil görünüm olarak da nostaljiyi yaşatan bir mekan açtıklarını söyledi.

İş yerinde 3 bin civarında eşya bulunduğunu anlatan Ece, şunları kaydetti: "İş yerimizde eskitme ürünler yok. 'Hikayesi olanların kahvehanesi' diye bir sloganımız var. Hikayesi olmayan hiçbir eşyayı buraya kabul etmiyoruz. Plaklar, daktilolar, radyolar, televizyonlar ve dikiş makineleri gibi... Hikayelerini kaybetmeden yaşatmaya çalışıyoruz. Bir eve eşya almaya gittiğimizde önce hikayesi olup olmadığını soruyoruz. Onlar da bize nerede, nasıl kullanıldığını söylüyorlar. Ürünlerimizi bu şekilde alıyoruz."

■ ELİF ÇELİK