Sanat Güneşi’nin Pontiac’ı yeniden yollara çıkacak

MUĞLA'DA yaşayan Mahmut Çiriş, hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobilleri el emeği ile yenileyerek eski ihtişamına kavuşturuyor. Ortaca ilçesindeki iş yeri bulunan Çiriş, klasik otomobil tutkusu dolayısıyla bu araçların tamir ve bakımının yapıldığı atölye kurdu.

Önceleri tutkunu olduğu klasik otomobilleri hobi olarak satın alan Çiriş, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen otomobilleri de orijinal görünümüne kavuşturmaya başladı.

HURDADAN ÇIKARILDI

İşinin ehli kaporta ustaları ile çalışan Çiriş, aralarında ünlü isimlere ait olanların da bulunduğu bazı klasik otomobilleri fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında müşterisine teslim etmesiyle tanındı. Hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobillerin ilk günkü ihtişamı ile yeniden trafiğe çıkmasını sağlayan Çiriş, onardığı araçları orijinal görünümleri ile satışa da sunuyor.

Klasik otomobillerin restorasyon süresi ise fiyatı, markası, modeli ve müşterinin isteğine göre değişiyor. Bazı araçların tamiri birkaç ay sürerken, bazıları aylar alıyor.

Çiriş, şimdi ise unutulmaz sesi ve yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan Zeki Müren'e ait olduğu belirtilen klasik otomobili ilk günkü ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadı.

Daha önce de birçok ünlünün arabasının elinden geçtiğini belirten Çiriş, şöyle konuştu: "Bir tek elimizde Zeki Müren'in 1951 model Pontiac arabası kaldı. Onu da artık ele almayı düşünüyoruz.

ÜNLÜLERİN ARABALARI

Yakında faaliyete geçirmeye çalışacağız. Yeşilçam filmlerinin unutulmazları Filiz Akın, Ayhan Işık ve Fikret Hakan gibi isimlerin araçlarını da daha önceden yenilemiştik. Bu klasik otomobili yaklaşık 7 yıl önce Ankara'dan satın almıştım. Aracın tamirine başlamak için satış süreci, orijinal parçalarının bulunması gibi nedenlerle uzun süre bekledik." İlk olarak otomobilin kaportasında kısmi temizlik yaptığını ve boyaya hazırladığını aktaran Çiriş, Zeki Müren'in de kullandığı klasik otomobilde kaporta, boya, döşeme işlemlerinin yanı sıra elektrik ve mekanik bölümlerin de bir dizi işlemden geçirileceğini kaydetti.

■ ÖMER KUNDAKÇI