Sonbaharı evinize taşıyın

BUĞDAY BAŞAĞINDAN KAPI SÜSÜ

En az ayçiçeği kadar buğday başaklarının arasında çekilen fotoğrafların da ne kadar güzel olduğunu görmüşsünüzdür. Şimdi buğday estetiğini ve bohem dekorasyon havasını evinize taşıma zamanı.

Sonbahara özel kapı süsü için gerekli malzemeler şunlar: İnce ahşap plaka (Büyüklüğünü kendi duvarınıza göre ayarlayabilir ya da 30×30 cm boyutunda orta büyüklükte bir ahşap alabilirsiniz), matkap Silikon tabancası, kıl testere, zımpara, bir demet kuru buğday sapı, cetvel, kurşun kalem ve makas...

Sonbahar temalı kapı süsü yapımı için de şu adımları takip edebilirsiniz:

● Ahşabın ortasına gelecek şekilde bir tabağın ya da tencere kapağının yarısını koyun ve kurşun kalemle yarım daire çizin. ● Kıl testere yardımıyla bu yarım daireyi kesin. ● Dairenin düz kısımlarında her iki tarafa birer küçük delik açın. ● Dairenin çevresini ve deliklerin etrafını zımparayla düzleştirin. ● Ahşabın arkasına, düz tarafın ortasından başlayarak eşit aralıklarla çizgiler çizin. Bu sayede buğday saplarını eşit bir şekilde yerleştirebileceksiniz. ● Buğday saplarını makas yardımıyla yarım ay boyunda kesin. Eğer buğday sapları henüz kuru değilse bir kağıt havlu üzerinde kurutun. ● Kuru dallar dökülmesin diye de saç spreyiyle buğdayları sabitleyin. ● Kalemle çizdiğiniz çizgilere silikon sürün. ● Silikonların üzerine buğdayları yapıştırın ve kurumaya bırakın. ● Açtığınız deliklere jüt ip ya da kumaş ip geçirin ve deliklerin ucundan bağlayın.

YAPRAKTAN KASE

Sararan sonbahar yapraklarıyla pek çok dekoratif eşya yapabilirsiniz. Antrenizi ya da mutfak masanızın üzerini süsleyecek bir kase yapmak için malzemeler şunlar... Sarı, kırmızı ve kahverengi renklerde yapay çınar ya da akçaağaç yaprağı, dekupaj tutkalı, fırça streç film, yuvarlak bir kase ve sıvı yağ...

Malzemeleri hazırladıktan sonra şu adımları uygulayabilirsiniz:

● Kasenin tersini çevirin ve etrafına sıvı yağ sürün. Sıvı yağ, streç filmin kaseden kolaylıkla ayrılmasını sağlayacaktır. ● Sıvı yağ sürdüğünüz kaseyi streç filmle kaplayın. ● Bir fırça yardımıyla yaprakların tersine dekupaj tutkalı sürün. ● Yaprakları streç filmle kaplı kaseye yapıştırın. Yapraklar yarım daire şeklinde bir kase görünümü alana kadar devam edin. ● Yaprakları bu şekilde yaklaşık 12 saat kurumaya bırakın. ● Kuruyan yaprakları streç filmle beraber kaseden ayırın. Streç filmi de dikkatli bir şekilde yapraklardan ayırın.

SOGUYAN HAVAYA MESE PALAMUDU SICAKLIGI

Salon ya da mutfağınızı meşe palamudunun sevimli görüntüsüyle süslemeye ne dersiniz? Bu pratik sonbahar dekorasyon fikrini hayata geçirmek için gerekli malzemeler şunlar: Jüt (hasır) ip, silikon tabancası, makas, oyuncak yumurtalar, beyaz sprey boya, kahverengi akrilik boya, kuru dallar ve fırça...

Meşe palamudu süsünü yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz: ● Yumurtaları beyaz sprey boyayla boyayın. ● Ardından yumurtaların bir ucuna silikon sürün ve hasır ipi yapıştırın. ● İple çevrili ucun üstüne küçük dal parçaları yapıştırın. ● Yumurtanın açıkta kalan beyaz kısımlarını da bir fırça yardımıyla kahverengi tonlarına boyayın.

DEKORATİF BAL KABAGI

Sonbahar dekorasyon fikirleri için olmazsa olmaz bir süsten de bal kabağı. Küçük boyutlarda gerçek bal kabağını bulmak çok da kolay olmuyor. Bu yüzden gerçeği gibi görünen bir bal kabağı hazırlamak her zaman için iyi bir seçenek. İşte bal kabağı süsü yapmak için gerekli malzemeler: Şişe mantarı, yeşil keçe kumaş, makas, silikon tabancası, jüt hasır ip...

Bal kabağı süsü yapımı için şu adımları uygulayabilirsiniz:

● Dört tane mantarı yan yana yapıştırın. ● Üstlerine beş sıra mantar ve bir üst sıraya da altı mantar yapıştırın. ● Beş ve dört sıra halinde iki sıra daha yapıştırın. ● Mantarların yuvarlak görünen ön yüzeylerini bal kabağı gibi turuncu renge boyayın. ● Yeşil keçe kumaştan yaprak şeklinde iki bölüm kesin. ● Yaprakları mantarların üstüne gelecek şekilde yapıştırın. ● Yaprakların üzerine ise boyanmamış bir şişe mantarı yapıştırın. ● Mantarın etrafına hasır ip dolayın. Sevimli bal kabağı süsü kullanılmaya hazır hale geldi bile!