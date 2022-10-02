Avrupa’da bisikletli balayı

İzmir'in Tire ilçesinde, bisiklet tutkunu Çiğdem- Erdem Can çifti, yaz tatilinde unutulmaz bir maceraya imza attı. Türkiye'de, bisiklet turizmini tanıtıp yaymak istediklerini belirten çift, 8 hafta boyunca bisikletleriyle 12 ülkeyi kapsayan Avrupa turuna çıkarak toplam 3 bin km pedal bastı. Geçen yıl Ekim ayında evlenen Can çifti, düğün konvoyunu da çiçekler ve balonlarla süsledikleri bisikletlerden oluşturmuş ve 14 Ekim'de yayınlanan Yeni Asır'ın sayfalarında "Böyle olur Bisikletçi Düğünü' başlığı ile yer bulmuşlardı.

DÜĞÜNLERİ DE OLAY OLMUŞTU

Tire Bisiklet Derneği (TİBİT) üyesi olan Can çifti, evlendikten sonra planladıkları Avrupa gezisine bisikletleriyle çıkmaya karar verdi. Hazırlıklara başlayan çift Temmuz ayının başında Türkiye'den çıkarak önce Yunanistan'a geçti. Sırasıyla Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan boyunca pedal basan Can çifti yaklaşık iki ayın sonunda Bulgaristan üzerinden tekrar Türkiye'ye giriş yaptı. Klasik bir tatil anlayışının dışına çıkmak istedikleri ifade eden çift, "Aslında bir anlamda birlikte gecikmeli bir balayı yaşadık. Gezimiz boyunca büyük paralar harcamadık. Kendi emeğimiz karşılığında sadece pedal gücümüzle varmak istediğimiz noktalara ulaştık. Bunun da paha biçilemez bir deneyim oluğunu düşünüyoruz. Daha ekonomik, daha çevreci ve daha renkli bir tatil yaşadık. Avrupa'da ve dünyada bisiklet turizmi hızla yayılıyor. Bizler de Türkiye'de bu akımın öncüsü ve bisiklet tutkunlarına ilham olmak istiyoruz" dedi.

ÇEKİRGE SÜRÜSÜYLE YOLCULUK

Gezinin sonunda birbirinden ilginç anılar biriktirdiklerini anlatan Can çifti, "Yeni yeni kültürler, farklı karakterlerde insanlar tanıdık. Yunanistan'da bir ara çekirge sürüsünün içinde kaldık. Kalbimiz 'küt küt' atarak, uzunca bir süre bisikletlerimizi çekirge sürüsünün içinde sürmek zorunda kaldık. Zaman zaman şiddetli yağmurlara yakalandık. Sırılsıklam ıslandık. Bazen çevrede bulduğumuz yıkık dökük eski bir kulübeye bazen de manastır gibi ibadethanelere sığındık. Genelde, her zaman güler yüz ve anlayışla karşılandık. Yunanistan'da halklar arasında eskiye dayanan bağlara şahit olduk. Yağmurda, sığındığımız manastırdaki rahibe çat pat Türkçe konuşabiliyordu. Konuştukça dedesinin Kınık'tan göç ettiğini öğrendik. Bir başka yaşlı Yunanlı, molalarımızın birinde ikram ettiği hamur işinin adının 'pisi pisi' olduğunu söylemesi bizi oldukça şaşırttı" şeklinde konuştular.

SOFRALARINI PAYLAŞTILAR

Çiğdem ve Erdem Can çifti şöyle devam etti. "Yorucu ve son derece sıcak bir günün ardından Arnavutluk'ta börek satan kadına yanımızda nakit Dinar olmadığını söyleyince bize ücretsiz börek, hamburger ve yoğurt ikram etti. Birçok ülkede çadır kurmak için yerel halka kamp alanı sorduğumuzda bizleri misafir edip, mükellef sofralar kurdular, gece evlerinde ağırladılar. Paylaştığımız sofralar değildi aslında farklı ve bambaşka dünyalardı. Yollarda, yemeklerimizi tarlalardan aldığımız sebzelerle yaptık. Dalından kopardığımız meyvelerle beslendik. Arnavutluk'ta, minicik bir kasabanın ortasında gördüğümüz 'George W. Bush' heykeli bizi şaşkına çevirdi. Heykelin hemen az ötesinde ise aynı adı taşıyan bir eğlence mekanının olması da ilginçti. Aslında, hem kolay hem de zor günlerimiz oldu. Turizm bölgelerinden geçtiğimizde trafikte zorlandık. Avrupa genelinde yollarda sürücülerden büyük bir saygı gördük. Bizleri asla trafikte sıkıştırmaya kalkmadılar."

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ ORTA ASYA

"Nihayetinde, eşsiz bir maceraya imza attık. Artık yeni maceralara atılmak için büyük bir motivasyon sahibiyiz. Seyahat ederken şunun farkına vardık, önemli olan varmak değil yolda olmakmış. Önümüzdeki yaz yine eşim ve bisikletlerimizle daha da uzaklara, kültürümüzün, tarihimizin köklerine, Orta Asya'ya seyahat etmek istiyoruz."

NADİR UYSAL