Dünyanın masalsı kasabaları

GÖREME, TÜRKİYE

Kökenleri 4. yüzyıla dek uzanan Göreme, büyüleyici Kapadokya bölgesinde yer alıyor.

Doğal yer yüzü şekilleri ve oyma evleriyle dikkat çeken kasaba, dünyanın en büyük mağara konut komplekslerinden biri olarak biliniyor. Ek olarak Göreme, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

CESKY KRUMLOV, ÇEKYA

UNESCO Miras Listesi'nde yer alan bir başka kasaba ise kırmızı çatılarıyla dikkat çeken Cesky Krumlov, rengarenk kalesiyle görenleri büyülüyor. Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla adeta cennetten bir köşe olan bu kasaba, masalsı bir deneyim yaşamak için harika.

GRUYERES, İSVİÇRE

Alplerin eteklerinde yer alan bu köyün tarihi de Orta Çağ'a dek uzanıyor. Arka plandaki muhteşem dağları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve büyüleyici binalarıyla Gruyeres, adeta peri masallarını andırıyor. Bölge peynir ve çikolata konusunda dünyaca ünlü.

ESSAOUİRA, FAS

18. yüzyıldan kalma bu liman kasabası, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Kırmızı duvarları, dar geçitleri ve canlı mavi renkteki kapılarıyla görenleri kendine hayran bırakan Essaouira, dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde de karşımıza çıkıyor. Zira Daenerys Targaryen'in kurtardığı Kızıl Şehir Astapor tam da burada yer alıyor.

BRUGGE, BELÇİKA

Popüler bir seyahat rotası olan Brugge, Arnavut kaldırımlı sokakları, tertemiz kanalları, yüksek kiliseleri, asırlık barları ve tarihi pazarlarıyla bambaşka bir deneyim sunuyor.

Kendinizi şımartmak için kanal turuna katılmayı deneyebilirsiniz.

SHİRAKAWA-GO, JAPONYA

Kendine has mimarisiyle dikkat çeken bu kasabada 114 adet gassho-zukuri tarzı çiftlik evi bulunuyor. Evlerin her biri sazdan hazırlanmış çatılarla donatılmış, zira bu malzeme yoğun kar yağışına karşı ekstra koruma sağlıyor. Evlerin hiçbirinde metal ya da çivi bulunmuyor, buna rağmen ortaya harika bir işçilik çıkmış! Yaklaşık 250 yaşında olan bu yapılar, özellikle kış aylarında masalsı bir manzara sunuyor.

COLMAR, FRANSA

Oymalı yüksek binaları ve renk renk duvarlarıyla dikkat çeken Colmar, Alsace bölgesindeki en popüler noktalardan biri.

Bu kasabayı bu denli ilginç kılan şeylerden biri elbette inşa süreci. Yüzlerce yıl önce vergi yasalarını aşmak için çeşitli yollar deneyen halk, yüzey alanı küçük, yüksek evler inşa etmeye karar vermiş. Bu da ortaya birbirinden büyüleyici manzaralar çıkarmış. Bu kasaba öylesine değerli ki II. Dünya Savaşı'nda Müttefik kuvvetler, Alman askerlerini Fransa'dan çıkarmaya çalışırken bu bölgeyi bombalamamaya özen göstermişler.

POTES, İSPANYA

Quiviesa ve Deva nehirleri boyunca uzanan bu kasaba, adeta bir kitaptan fırlamış gibi görünüyor. Potes, dağlık bir alanın ortasında, dört vadinin birleştiği bir bölgede yer alıyor.

Haliyle şehirde bolca sur ve köprü bulunuyor.

Tarihi 8. yüzyıla dek uzanan bu kasabanın mimarisi 13. yüzyılda şekillenmeye başlamış.