Enerjinizi dengelemelisiniz

KOÇ

Değişimlere hazırsınız

Çevre ilişkileriniz genişliyor ve uzak ülkelerle ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli bir devreye giriyorsunuz.

Çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmamalı ve iç disiplininizi bozmamalısınız. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Burcunuzda geri giden Jüpiter enerjinizi testten geçiriyor. Sizi mutlu edecek kişilerle tanışıyorsunuz.

BOĞA

Beklentileriniz sizi yorabilir

Bu hafta hayallerinizi ve çılgınlıklarınızı askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.

Girdiğiniz topluluklarda güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz.

Dikkatinizi toplamalısınız.

İKİZLER

İlişkileriniz canlanıyor

Toplumsal olaylarda hayallerinizi ifade ederken, korkularınız yenmelisiniz. Ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız.

Sizi eleştirebileceklerini sakın düşünmeyin. Çevrenizde farklı yapınızla ilgi göreceksiniz. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız.

Cazibenizi kullanabileceğiniz bir hafta.

YENGEÇ

Duygularınızı testten geçirmelisiniz

İkna yeteneğiniztin yüksek olduğu bir dönem. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Bazı paslaşmalar sonucunda haftanın son günlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.

Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz.

ASLAN

Değişimleri beklemelisiniz

İş hayatınızla ilgili ilginç bir haber alabilirsiniz. İç dünyanız karışacak.

Bazı şartlarınızda değişimler olacak. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. İlgi alanlarınız değişirken, birlikte çalıştığınız kişiler hakkında fikirleriniz değişebilir.

Dostlarınızla ilgili farklı düşüncelere sahip olacaksınız. Maddi konularda istediğiniz desteği verecekler.

BAŞAK

Dengeleriniz önemli

Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve dış ilişkilerinizi başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz.

Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız günlük yaşantınızdaki dengeleri bozmuyor. Parasal konularda gelişmelerde, istediğiniz yönde bir rota tutturuyorsunuz.

Karamsar olmamaya çalışın.

TERAZİ

Enerjiniz sizi destekliyor

Akılcılığınızla cazibenizi birlikte kullanmaya başlayacaksınız.

Kariyeriniz ve mesleki konularınız ön planda olurken, işinizle ilgili yoğun günler sizi bekliyor. Aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmaya özen göstermelisiniz. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Para kazanma konusunda etkili olacağınız bir hafta.

AKREP

Pratik düşünmelisiniz

Başlayamadığınız veya cesaret edemediğiniz, uzun süredir askıda bıraktığınız işlerinizi bir iş planı çerçevesi içinde pratiğe dökün.

Adım, adım gerçekleştirmeye çalışın. Aile ilişkilerinizde yoğun bir duygusallık hakim. Finans hareketini hızlandırırken, karşı tarafın şartlarına göre daha iyi durumda olacaksınız. Yaşamınızla ilgili yeni bir perde açılacaktır.

YAY

Maddi konular ön planda

Güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Partnerinizin maddi gücü sizi birleştirecek bir unsur olmasına rağmen, tersi bir etkiyle aranızda sorunlara neden olabilir.

Maddi hırslarınız ön planda olacak.

Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek.

OĞLAK

Kararlarınızı düşünerek alın

Nostaljik duyguların etkisinden kurtulmak zorundasınız. Cesur tavırlar içinde olacaksınız. Bu dönem sizi dizginlemek zor olacak.

Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz.

Düşüncelerinizi karşı tarafa dikte edeceksiniz. Çevrenizi etkiniz altına almak size büyük bir mutluluk verecek. Kararlarını düşünerek almalısınız

KOVA

Küçük aksilikler sizi yıldırmasın

Bu hafta küçük yollardan alacağınız haberler sizi mutlu ederken, küçük aksilikler sizi yıldırmasın.

Sözcükleriniz yanlış anlaşılabilir.

Hızlı hareket etmeniz gereken konularda yavaşlayan durumlar sizi üzebilir. Çevrenizdeki şakacı ve komik insanlara kuracağınız bağlar sizi neşelendirecektir. Çevrenize karşı daha nazik olmalısınız.

BALIK

İçgüdüleriniz güçlü

Bu dönem değişik arkadaş grupları içinde olacaksınız. Özellikle, karşı cinsten dostlarınızın sayısı bir hayli artacak. Sanatsal faaliyetlere daha fazla önem verecek ve bazılarınız tanışacakları kişilerden aşk teklifleri alacaklar. Çevrenizdeki olayları lehinize kolayca çevireceksiniz.

Önümüzdeki yıllarda radikal değişimler yaşanacak.