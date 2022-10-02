Estetik sezonu açıldı

YENİ NESİL MEZOTERAPİ: PARİS IŞILTISI

YAZ döneminde cilt bakımları sonucu güneşe hassasiyet oluşmaması ve lekelenmenin önüne geçmek adına kış sezonunda yaptırılacak işlemler hakkında bilgi veren Op. Dr. Zeynep Yasavur Hürkal bu kış özellikle Paris ışıltılısı ve PRP gibi cilt yenileyici işlemlerin revaçta olacağını söyledi.

Paris ışıltısının yeni nesil bir mezoterapi uygulaması olduğunu ifade eden Hürkal, bu işlemi anlattı: "Farklı içeriklerin birleşiminden oluşan solüsyonun mikro enjeksiyonlarla cildin hemen altına verilmesi esasına dayanır. Paris ışıltısı ciltteki elastikiyet kaybını giderir, ince kırışıklıkları azaltır. İçerdiği yoğun hyalüronik asit ve peptitler sayesinde cildi nemlendirir ve yeniler. Böylece daha parlak ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkar. En sık uyguladığımız bölgeler; yüzdeki ince çizgiler, göz altı ve çevresi, boyun, dekolte ve ellerdir."

BOTOKS VE DOLGU HER ZAMAN LİDER

OP. DR. Giray Genç, her sezon olduğu gibi bu sezon da botoks ve dolgu işlemlerinin popülerliğini kaybettirmeden hatta çok daha revaçta uygulamalar olarak öne çıkacağını söylüyor. Kişilerin botoks ve dolgu gibi çok küçük çaplı işlemlerle bile hayallerindeki görüntüye kavuşabildiklerini ifade eden Genç, gün içinde yapılan kısa işlemler sonrası hastanın hızlı şekilde rutin işlerine dönebilmesi dolayısıyla çok tercih edilen iki işlem olarak popülerliğini koruyacağını söyledi.

KIŞIN POPÜLER ESTETİĞİ: BADEM GÖZ

OP. DR. Özgür Hürkal ise son dönemin en revaçta olan uygulamalarından badem göz estetiğinin kış sezonunda da popülerliğini koruyacağını ifade ederek, "Operasyonların çok daha hızlı bir iyileşme süreci yaratması nedeniyle kış sezonunda yapılmasını önemsiyoruz. Elbette yazın da yapılabilirler fakat hastaların tatil zamanlarına mani olmamak adına ve yaza kendilerini çok daha iyi giriyor olduklarını hissettirmek adına kışın yapılan işlemler yazın kişileri çok daha mutlu edecektir. Badem Göz Estetiği de bu operasyonlardan biridir" dedi.

Hürkal, "Badem göz ameliyatı, daha daha genç, sağlıklı, canlı, estetik ve çekici bir bakış elde etmek amacıyla gözlere daha çekik bir görünüm verilmesini sağlayan cerrahi bir işlemdir. Kantoplasti ile ayrıca göz kapaklarında ya da çevresinde oluşan sarkmalar da kısmen giderilmektedir. Ameliyat hem kadın hem de erkek hastalara uygulanabilmektedir. Ameliyat sonrası eski hale dönülmek istenirse, lokal anestezi altında 20 dakikalık bir işlemle dikiş alınarak bu sağlanır. Ameliyat sonrası yara izi kalmaz. Operasyon sonrası ikinci gün hasta günlük hayatına dönebilir."