Karanlıkta topladığı dallardan sepet örüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Recep Yaman, 15 yaşından bu yana babasından öğrendiği sepet örme işini yapıyor. Recep Yaman, su kenarlarında yetişen hayıt, kargı ve söğütten ördüğü sepetlerle hem geçimini sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatıyor.

Hayıt, kargı ve yazın da söğütten sepet ördüğünü anlatan Yaman, "Ay, karanlık olduğu zamanlar toplanan ağaçlardan yapılan sepetler daha sağlam oluyor. Kargıyı, hayıtı yaprak dönüm zamanında toplar kabuğunu soyar kuruturum. İşledikten sonra suyla ıslar örerim. Çok sağlam olur. Kesip hemen ördüğüm zaman daha az kullanılır" diye konuştu.

Yaman, "Sepetleri 50 ile 250 lira arasında satışa sunuyorum. Bu iş gönül ve sabır işi. İlmek ilmek örülüyor. Kıymetini ölçmek çok zor. Pahalı derler ama bize göre pahalı değil. İşçiliğini, kıymetini bilen pahalı demez. Bu bölgede sepet ören artık kalmadı. İlgisi olana mesleğin devamı için öğretmek istiyorum" dedi.

ADEM ÜLKER