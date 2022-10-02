Yeni mevsim yeni tarz

FACELİGHT İLE HAVALI BİR GÖRÜNÜM

YENİ sezonda kısa küt ve lob kesim saçların daha çok tercih edileceğini vurgulan Uzelli, "Bu sezon Facelight, saçın ön kısımlarını daha açık renge boyayarak, yüzün daha aydınlık görünmesini sağlayan yeni bir renklendirme trendi olarak revaçta. Havalı bir imaj yakalamanın yanı sıra bu model yüz güzelliğini de ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

ÖRGÜLER YİNE ÖN PLANDA

BU SENENİN ruh hali, eğlence, özgürlük ve anı yaşamakla ilgiliydi. Dolayısıyla güzellik dünyasında renkli saçlar hızlıca yükseldi. 80'lerden bu yana halen trend olan düz ve hafif dalgalı saç modelleri ile 2 yıldır hayatımızdan çıkmayan örgülü saçlar, bu sezon da popülaritesini korumaya devam ediyor. Uzelli, "Örgülü saçlar, devamlılığını her dönem sürdürecek olmasının yanı sıra, düz ve dalgalı saçın önüne yapılan örgüler gözde olacak" dedi.

GİZLİ KATLAR SAÇA AHENK KATACAK

SONBAHAR esintilerinin yanında saça daha fazla ahenk verebilmek adına gizli katlar kestirileceğini belirten Uzelli, "Gizli katlar yapın. Çünkü bu model hem saça daha fazla hacim kazandırırken hem de havalı ve modern bir görünüm yakalamanızı sağlar. Her dönemin vazgeçilmez modası olan kaküller de katlarla birlikte bu sezonda ön plana çıkıyor. Perçem ile nostaljik bir masumiyet yakalayabilirsiniz."