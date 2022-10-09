Balıkesir’de Roma hamamı bulundu

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde sahile yakın bölgede 11 yıldır süren Adramytteion Antik Kenti kazısında Roma Dönemi'ne ait hamamın yer altı ısıtma sistemine ulaşıldı. Kazı heyeti başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Özgen, Ören mevkisinde tek katlı, iki katlı evler ve bunların 6 metre altında antik kentin Roma hamam yapısını bulduklarını söyledi.

Özgen, hamamın kentte Roma Dönemi'ne dair karasal alanda açığa çıkardıkları ilk yapı olduğunu bildirdi. Dr. Öğr. Üyesi Özgen, yüzeyden 6 metre derinliğe kadar Bizans'ın, bu Roma hamamını farklı fonksiyonlarda kullandığına dair belgelemeler yapıldığını aktardı. Hamamın taban ve çevre mimarisini 3'üncü yüzyıla tarihlediklerini anlatan Özgen, şöyle konuştu: "Yapının geometrik desenli tabanı var. Çok kapasiteli bir kanal belirgin vaziyette yapı boyunca uzanıyor ve iç avluda da hamamın itinalı bir drenaj tahliye sistemi, kanal sistemi kendini gösteriyor."

SUAT SALGIN