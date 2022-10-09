Bu hafta kendinize bir şans verin!

KOÇ

Israrcı olacaksınız

Karşıt burcunuzda ilerleyen Güneş'ten alacağınız etkiyle, düşüncelerinizde ısrarcı bir tutum içinde olabilir, partnerinizi bıktırabilirsiniz. Merkür ve Mars iş hayatınızla ilgili çalışma disiplininizi artırıyor.

Hafta ortasında karşıt burcunuzda ilerleyecek olan Venüs ortaklıklar ve ilişkiler evinize uyum bir hava estirecek.

BOĞA

Mantığınıza güvenin

Mesleki yaşamınıza verdiğiniz önem kadar aile bireylerine de zaman ayırıp, ısrarlı taleplerine kulak vermelisiniz.

Bu konuda, spekülatif duyumlardan daha çok kendi sezgilerinize güvenin.

Ani yükselişler ve sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz. Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içindesiniz. Duygusal bir şekilde işinize sarılacaksınız.

İKİZLER

Hırslarınız ön planda

Zihinsel performansınızda bir artış olacak. Öğrenme Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirleyecek ve oldukça cesaretli davranacaksınız. Hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız.

Entelektüel arkadaşlarınızla yaptığınız çalışmalar ses getirecek. Gelecekteki ortamınızın ilk adımlarını oluşturacaksınız.

YENGEÇ

Kurallarınız önemli

İş yaşantınızda kurallı hareket edecek ve başarınızı garantileyeceksiniz.

Yabancı ülkelerle yapacağınız seyahatler önemli olacak. Eski bir arkadaş, özel duyguları körükleyebilir. İlişkilerinizi sorgulayarak bazı kararlar alabilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz.

Kıskançlık duygularınıza hakim olmalısınız.

ASLAN

Yeni başlangıçlardasınız

Sakin fakat inatçı bir kişilik içinde olduğunuz için, bu dönem dostlarınıza karşı ilginç ama sorunlu olabilirsiniz.

Bazı rutinlerin değiştiğini gözleyeceksiniz.

Yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir dönem.

Yaşamınızla ilgili oluşumları izlerken, gelecekteki yaşam dilimlerini bir film gibi görebileceksiniz. Yurt dışı avantajlarını kullanacaksınız.

BAŞAK

Yaşam felsefeniz değişiyor

Kariyerinizle birlikte paylaşacağınız bir aşk sizi mutlu edecek. Bir anda dikkat çekici hale gelmeniz yeni iş çevresinde sizi mutlu edecek bir aşk buluşmasını da tetikleyecek. Akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Kendinizle ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele almak zorundasınız.

TERAZİ

Cazibeniz tavan yapıyor

Aşk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz.

Çünkü kırılmaktan korkuyorsunuz.

Aslında, kişileri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Karşınızdaki kişiye hayranlığınızı abartabilirsiniz. Venüs hafta ortası burcunuza geçiyor. Retro Jüpiter'e dikkat. Platonik duygular için ideal bir dönem.

AKREP

Sürprizlere hazır olun

Sosyal ilişkilerinizdeki gelişmeler, ilginç ve hoş günler geçireceğiniz eğlenceli anlara neden olacak ve akıllı kişilerle birlikte olmanın motivasyonunu yaşayacaksınız. Yenilik taraflısı bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz.

Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

YAY

Ayrıntılar önemli

Size para kazandıracak kaynaklarınızı araştırmalısınız. Eski bilgilerinizi gözden geçirmeli ve kısa vadeli yollarda çıkacak aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

Bunun için de yol rotanızı, en ince ayrıntılara kadar gözden geçirmeli ve gerekli değişiklikleri hemen uygulamalısınız.

Gayrimenkul edinmek isteyenler, bunu gerçekleştirecekler.

OĞLAK

Nostalji duygular içindesiniz

Kafanızın bir kenarında beklettiğiniz olayları yeniden başlatacaksınız. Gücünüzü ispat etmenin ve yaşam sınavlarından geçmek için uygun bir dönem.

Kozmik etki, istekleriniz doğrultusunda size destek veriyor. Nostaljik hisler içinde olacaksınız. Dostlarınızla birlikte eski günlerinizi konuşabilirsiniz. Aşk hayatınıza aileniz yorum getirebilir.

KOVA

Güçlü ve kararlısınız

Jüpiter ve Satürn eski konuları tekrar karşınıza çıkaracak. Çalışmalarınızı ve hareketlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Zararlı konumlardan kendinizi korumalısınız. Kişiliğinizle ilgili değişimlerin farkında olmanız, sizi daha olumlu bir kişilik yapacaktır. Aileniz için çok şey yapmak isteyeceksiniz. Güçlü, ve kararlısınız.

BALIK

Arka planda kalmayın

Yıllardır emek verdiğiniz ve sabırla çalıştığınız konulardan bir anda vazgeçebilirsiniz.

Beklediğiniz fırsatların karşınıza çıktığını veya birtakım hukuksal konuların sonuçlandığını göreceksiniz. Gücünüzün yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ev ve aile ile ilgili ekstra sorumluluklar alacağınızı gösteriyor.