Temel jimnastik hareketleri ve olimpik halter hareketleri ile düzenlenen bir spor türü olan crossfit yüksek enerji ister. Crossfit yapanların bu spora özel beslenme programı uygulaması önerilir. Vücudu her zaman daha dinç tutan besinleri tüketmesi daha iyi olacaktır. Bu sporları yaparken nefes darlığı ve hareket engeli oluşturacak yiyeceklerden uzak kalınmalıdır.

ÖNCESİNDE BOL SIVI

- Egzersiz öncesinde vücudunuzda yakmaya hazır karbonhidrat deposu olmalıdır. - Çok ter atacağınız için spor öncesinde bol sıvı almalısınız. - Gazlı ve şekerli sıvıdan ziyade bolca su içebilirsiniz. Ayrıca taze sıkılmış meyve suyu da size enerji verecektir. - Protein tozu alanların kilo ve kas oranına göre belirli bir oranda protein tozu alması önerilir. - Doğal olarak enerji alımı için en az 50 gram karbonhidrat tüketebilirsiniz.

KISA MOLALARDA DENGELEME

- Egzersiz esnasında kan şekerini dengelemek önemli olacaktır. Bunun için kana çabuk karışan besinleri tercih edebilirsiniz. - Paketli gıdaları tercih etmeniz önerilmez. Midede şişlik oluşturacağı için hazır şekerli gıdalar size zarar verecektir. - Birkaç kare bitter çikolata ya da kuru meyve ile kan şekerini dengeleyebilirsiniz.

SONRASINDA BİR ÖĞÜN DAHA

- Kaslar, spor sonrasında oluşmaya başlar. Bunun için spor sonrasında beslenmek sizin için çok önemlidir. - Harcanan enerjiyi yeniden kazanmak için mutlaka spor sonrasında öğün yapmalısınız. - Kasların daha sağlıklı oluşması için spordan birkaç sonra protein alımı yapılmalıdır. - Crossfitten çıktığınızda kilonuza göre belirli bir ölçüde beslenebilirsiniz. Bunun için her 1 kilogram için 0.25 gram protein ve 0.5 gram karbonhidrat alabilirsiniz. - Terleme sonrasında vücuttaki su dengesini korumak için bolca sıvı almayı da unutmayınız.

BU KURALLARA DİKKAT

- Gün içinde mutlaka karbonhidrat ve protein alınmalıdır. Kas oluşumu bu iki temel madde ile gerçekleşir. - Karbonhidrat ve protein içerikli kahvaltı ile güne başlamalısınız. Bunun için fastfood gıdalardan uzak kalmalısınız. - Vücutta yağ depolanmasına imkan veren kızartma ve şekerli gıdalar sizin için tehlikeli olmaktadır. - Spor esnasında midede şişlik oluşmasını önlemek için asitli içeceklerden ve alkolden uzak kalmalısınız. Bu içecekler enerji kaybı yaşatacaktır. - Akşam yemeğinde mutlaka et ve sebze olmalıdır. Tek yönlü beslenmeden uzak kalmanız önerilir. Tek yönlü beslendiğinizde vücudunuz için gerekli olan enerjiyi alamayabilirsiniz. - Dışarıda olduğunuz günlerde öğünleri ihmal etmeyin. Muhakkak et ve sebze içeren bir menü seçin. Hamurlu gıdaları tercih etmemelisiniz.