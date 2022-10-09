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GHO, 26’ncı ofisini Aydın’da hizmete açtı

Gayrimenkul sektöründe Türk modeli danışmanlık sistemiyle hizmet veren Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı’nın (GHO) 26’ncı ofisi Aydın Efeler’de düzenlenen bir törenle açıldı

9.10.2022

GHO, 26’ncı ofisini Aydın’da hizmete açtı

GHO Elite Gayrimenkul'ün açılış törenine Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülgen, GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır, GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza başta olmak üzere; GHO çalışanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Broker Fatma Baldır, Şehitler Bulvarı'ndaki 300 metrekarelik geniş ofislerinde profesyonel gayrimenkul danışmanlarıyla hizmet verdiklerini söyledi.

KURUMSAL BİR ÇATI
GHO sistemini uzun süredir takip ettiklerini ve GHO ailesinin bir parçası olmaktan ötürü mutlu olduklarını dile getiren Baldır, "Aydın'da gayrimenkul sektöründe kurumsal bir çatı altında hizmet üretmeye başladık. Satılık, kiralık gayrimenkullerin yanı sıra; arsa satışları ve ticari alanların tümünde ekibimizle birlikte önemli bir portföye sahibiz. Merkez ve ilçelerde önemli bağlantılara imza atıyoruz. Danışman kadromuzu da büyüterek Aydın'daki en büyük gayrimenkul firması olmayı hedefliyoruz. Aydın'da hem konut hem de arsa fiyatları son dönemde iki katına yükseldi" diye konuştu.

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