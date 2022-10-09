Izmir’in tek kalaycısı Kemeraltı’nda

İzmir'de Geleneksel Zanaatların Yaşatılması kategorisinde Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülü'ne layık görülen Yaşar-Aziz Bartık kardeşler, İzmir'in tek gerçek kalay ustaları olarak biliniyor. Dede Aziz Bartık'tan baba Nazmi Bartık'a geçen kalaycılık mesleğini bugün hala sürdüren Bartık kardeşler, gönülden bağlı oldukları kalaycılığı şimdi de yeğenlerine öğretiyor. Bu eski mesleğin genelin aksine bitme noktasına gelmeyeceğini, hatta kalaycılığın altın devrini yaşadığını söyleyen Bartık kardeşler, vatandaşlara kurşunla kalaylanan bakır ürünler konusunda da uyarıda bulundu.

"BİZDEN BAŞKA YOK"

Dedesinden kalma dükkandan hiç ayrılmadıklarını belirten Yaşar Bartık, "Babam askerdeyken dedem bu dükkanı tutmuş. Babam askerden dönünce de dükkanı ona teslim etmiş. Biz iki kardeş ilkokulu bitirdikten sonra babamın yanında çıraklığa başladık. Eskiden burada 10 kişi çalışırdı. Şu anda iki kardeş ve bir yeğenimizle bu mesleği sürdürmeye devam ediyoruz. Babamız 3 sene önce vefat etti ancak o son yıllarda işi bize zaten teslim etmişti. Manisa'dan İzmir Çeşme'ye kadar olan bölgede bizden başka gerçek kalaycı yok. 'Kalaycıyım' diyenler de bize getiriyor, biz kalayladıktan sonra müşterilerine teslim ediyor" dedi.

Kurşunla kalaylanan bakır ürünler konusunda uyarılarda bulunan Yaşar Bartık, "Mahalle arasındaki kalaycılara da dikkat etmek gerekiyor. Bu kişiler genelde kurşunla kalaylama yapıyor. Kurşunla kalaylama çok tehlikeli. Çünkü sağlığa zararlı. Bazı kişiler kalay ve kurşunu karıştırarak çalışıyor. Kalaydan başka malzemeyle yapılan iş sağlık açısından zararlıdır" diye konuştu. Pandemi dönemi sonrası işlerin açıldığını kaydeden Bartık, "Pandemi döneminde doktorlar tarafından bakırın daha sağlıklı olduğu da söylenince insanlar bakıra döndü. Kalaycılık mesleği şu anda altın devrini yaşıyor" ifadelerini kullandı.