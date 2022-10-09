SF Trade’den Avrupa’ya ihracat köprüsü

Gaziemir Ege Serbest Bölgesi'nde deri ve tekstil ürünleri alanında hizmet sunan SF Trade'in Tekstil Pazarlama, Satış ve Ür-Ge departmanı yetkilileri Almanya- Düsseldorf ve Köln' deki sektörel fuarlara katılarak yenilikleri inceleme fırsatı buldu. SF Trade yetkilileri, pandemi sebebiyle 2 yıl sonra düzenlenen sektörel fuarlarda önemli ihracat bağlantılarına imza attı. Sektörel fuarları yakından takip ettiklerini belirten SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına da yön verdiklerini söyledi.

HEDEF PAZARIMIZ AVRUPA

Fuar süresince yeni iş geliştirme imkanı bulduklarını da kaydeden Aylin Gözay şöyle devam etti: "Avrupa'da düzenlenen bu tarz sektörel fuarlar, bizim de tekstil alanındaki ürünlerimizi tanıtma ve yeni bağlantılar kurmamız açısından önem arz ediyorlar. Satış departmanı ekibimiz müşterileriyle toplantılarını yaparken, Ür-Ge ve Pazarlama departmanları da üretim gerçekleştirdikleri sektörlerde geliştirilen yeni ürünleri inceledi ve potansiyel müşterileri ile yeni kontaklar kurdular. Avrupa pazarı bizim için önemli ve hedef pazarımız. Medikal ürün gruplarında daha agresif bir satış stratejisine geçiyoruz. Bu gruplarda inovatif ürünlere yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Kalite, çevre ve insan odaklı bir sistemle üretim gerçekleştiriyoruz. Ürün çeşitliliği ve kalitesini geliştirmek adına Ar-Ge ve Ür-Ge'ye de önem veriyoruz"