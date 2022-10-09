Sürdürülebilir yaşam için doğa dostu projeler

Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, KalDer İzmir Şubesi'nin gerçekleştirdiği 22. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'ndaki, "Sür Geleceğe" oturumuna konuk olarak, pandeminin şekillendirdiği yapı sektörünün son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Bu yılki Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nun resmi sponsoru olan Tanyer Yapı'nın doğayla bütünleşik, yeşil enerjiye önem veren ve çevreci projelere imza attığını belirten Taylan Tanyer, pandemi sürecinin bu talebi artırdığına dikkat çekti.

DOĞADA ŞEHİR OLANAKLARI

Tanyer, "İnsanlar artık doğayla iç içe yaşam arzuluyor. AVM'ler marketler, eğitim ve sağlık kurumlarına olan yakınlık bir kent merkezinin sunduğu avantajlar olarak talep görüyor. Bu durum aslında kent merkezinin betonlaşmasına, yüksek binaların artmasına neden oluyor. Fakat pandemi ile birlikte evlerinde kapalı kalan insanların, temiz havaya, ormanlara ve doğaya özlemleri arttı. Müstakil konutlarda veya doğaya yakın yerlerde yaşama talebi giderek yükseliyor. Sürdürülebilir yaşam için, doğa dostu projelere ihtiyaç var" diye konuştu.

Taylan Tanyer, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar artık doğanın, temiz havanın, organik ve sağlıklı beslenmenin kıymetini daha iyi anladı. Enerji konusunda da bir farkındalık söz konusu. Sürdürülebilir olan, bahçesi olan evleri tercih ediyor. Şehir dışına yerleşen insanlar kentin sunduğu avantajlardan da bir anda kopamıyor. Bu nedenle artık hem doğayla iç içe, hem de sosyal donatıları olan, sağlık, eğitim gibi imkanları da bir arada sunan yeni yaşam alanları tercih ediliyor. Tüm ihtiyaçların bütünsel olarak planlanması, temel ihtiyaçların yerinde çözülebileceği bir yaşam modeli tasarlanması önemli"

Konut almak isteyen, ne istediğini bilen ve farkındalığı yüksek yatırımcıların, konutlarda belirli standartlar aradığını ve inşaat firmalarını da talepleri doğrultusunda yönlendirdiğini hatırlatan Tanyer, "Hayat değişiyor, insanlar artık daha bilinçli. Malzeme özellikleri ve teknik altyapıyı soruyor. Elektrikli araç şarj istasyonu var mı? Güneş enerjisinden faydalanıyor musunuz? gibi sorular geliyor. Site yönetimi, peyzaj düzenlemeleri gibi konular merak ediliyor. Tanyer Yapı olarak temelini attığımız Tan Urla projemizde, bu taleplere cevap verir nitelikte bir yaşam konsepti tasarladık. Çevreci ve yeşil enerji konseptine sahip modern köy projemizle, hobi bahçelerine de özel önem verdik. Tan Urla'da artık sağlıklı yaşam imkanlarının yanı sıra; bir sağlık merkezi de bulunacak. Güzellik ve spor merkezi ön planda olacak. Urla'nın sahip olduğu gastronomi kültürünü ve yerel lezzetlerini yansıtan şef restoranlarımızla da misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz."