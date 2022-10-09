Yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırım ‘Coordinat’ları

Sektörde 16 başarılı yılı geride bırakan Coordinat Yapı, bir yandan yurt içinde yeni yatırımlara yelken açarken, diğer yandan gözünü yurtdışına çevirdi. 2022 yılında sektörde bir durağanlaşma yaşandığını belirten Coordinat Yapı Kurucularından Caner Tan, yatırımlara devam edeceklerini, yurt içi ve yurt dışında projelere imza atmak istediklerini söyledi. Coordinat Yapı olarak 16 yıldır önemli bir marka bilinirliği ve güven duygusu elde ettiklerini dile getiren Caner Tan, "Bir markayı oluşturmak ve onu canlı tutabilmek zaman meselesi. Yıllar bizi haklı çıkardı. Müşterilerimiz bize güveniyor. Şu anda binin üzerinde yatırımcı grubu yeni projelerimizden konut almak için bizi bekliyor. Bu durum bize ayrı bir sorumluluk veriyor" diye konuştu.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Coordinat Yapı olarak bu yıl sonu veya 2023 yılında yeni konut projelerine başlamak istediklerini vurgulayan Caner Tan, "Bugüne dek hep kendi arsalarımız üzerinde imalat gerçekleştirdik. Çeşmede 62 villalık bir arsamız bulunuyor. Orada, arsa bedeli dahil olmak üzere 930 milyon TL'lik bir proje yapmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz yeni konjonktürde şehir merkezindeki kat karşılığı projelere de sıcak bakıyoruz. Yeni işbirliklerine de açığız. Öte yandan Coordinat Yapı olarak yurt dışına açılma kararı aldık. Şu anda Frankfurt'ta bir kentsel dönüşüm projesi ve Düsseldorf'ta ise 4 blokta toplam 80 daireden oluşun bir konut projesinin görüşmeleri içerisindeyiz. Yurt dışında iş yaparak oranın sistemini ve işleyişini de görmek istedik. Türk yatırımcılarına farklı ve kazançlı bir alternatif de sunacağız. Yerli yatırımcılar yurt dışından bir konut edinme veya kiraya verme şansına sahip olacaklar. Euro üzerinden kira almak yatırımcıya cazip gelecektir. Türkiye'den Almanya'ya inşaat malzemeleri ihraç edeceğiz ve ülkemize katma değer sağlayacağız. Almanya'ya toplamda 320 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

GAYRİMENKULE DÖNÜŞ

Gayrimenkulün bu dönemde de yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ilgi gördüğünü kaydeden Caner Tan sözlerini şöyle sürdürdü: "Döviz ve altına yatırım yapanlar yeniden gayrimenkule döndü. Her zaman söylüyoruz, tüm dünyada gayrimenkul en güvenilir yatırım aracıdır. Zaman zaman gayrimenkul sektörü durağanlaşma yaşasa da, ilk yatırım maliyetini zaman içinde 4'e 5'e katlayabilmiştir. Gayrimenkule yatırım yapanlar döviz bazında da karlı çıktı. Şu anda yatırım yapmak için acele etmek gerekiyor. Çünkü bugün almadığınız konutu belki önümüzdeki ay almakta zorlanacaksınız"