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Haberler Pazar Çiniye altın ‘Yıldız’

Çiniye altın ‘Yıldız’

16.10.2022

Çiniye altın ‘Yıldız’

Kütahyalı çini ustası Yıldız Söğüt'ün altın karışımlı özel boyayla çizdiği motifler, çinilerinin değerine değer kattı.

Fatih Mahallesi'ndeki bir çini atölyesinde sanatı öğrenerek usta olan bir çocuk annesi 49 yaşındaki Söğüt, iki yıl önce de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Çini Sanatı ve Tasarımı Programı'ndan mezun oldu.

Klasik çini çalışmalarının yanı sıra İtalya'dan 100 gramı 15 bin TL'ye getirttiği yüzde 8 oranında altın karışımlı boyayla özel tasarımlar hazırlamaya başlayan Söğüt, "Deneme ve yanılmayla bulduğum yöntemle altının zarafetini çininin estetiğine harmanladım. Sonuçta çok güzel, muhteşem eserler ortaya çıktı" diye konuştu.

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Altın karışımlı boyayla yapılan çinilerin üç kez fırınlandığını aktaran Söğüt eserleri İstanbul ve Kapadokya'ya gönderdiklerini ve çinilere en çok Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan gelen turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

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