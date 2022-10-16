Dünyanın LEZZET yıldızları

ATELİER CRENN (ABD-SAN FRANCİSCO)

SAN Francisco'da bulunan Atelier Crenn, sadece mutfak zarafetiyle dolup taşmakla kalmıyor, aynı zamanda Amerika'da 3 Michelin yıldızına layık görülen tek kadın restoranı. Dominique Crenn, restoranı 2011'de açtı. Hem tat hem de sunum açısından inanılmaz derecede yükseltilmiş tabaklara sahip Crenn, ayrıntılara büyük özen gösteriyor.

DEN (JAPONYA/TOKYO)

Tokyo'nun tamamında toplamda 217 Michelin yıldızlı restoran var ancak, en iyi Michelin yıldızlı restoranlardan birini ziyaret etmeniz gerekiyorsa, Den'e bir gezi yapın. Ödüllü Şef Zaiyu Hasegawa tarafından işletilen Den, gerçekten de oyunun zirvesinde. Aklınızı başınızdan alacak yemekler bulacak ve muhtemelen asla yemeyeceğinizi düşünmediğiniz şeyleri yiyeceksiniz.

LİAO FAN (SİNGAPUR /HONG KONG)

GÜNEY-DOĞU Asya'nın çok kültürlü merkezi, bir tutam İngiliz kültürüyle Singapur, zengin mutfaklara ve dünyanın en ucuz Michelin yıldızlı restoranına ev sahipliği yapıyor. Chinatown'u keşfediyorsanız, Liao Fan Hong Kong'a ulaştığınızın habercisi, lezzetli Kanton tavuklarından bir yemek için dışarıda sıraya giren uzun aç insanlar olacaktır. Şef günde yalnızca sınırlı sayıda tavuk hazırlar ve tavuklar bittiğinde şansınız kalmaz. Ayrıca, bütün bir yemek için yaklaşık 14 dolar.

MİRAZUR (FRANSA/MENTON)

AKDENİZ'İN muhteşem manzarasına sahip Fransız Rivierası'ndaki Menton'da bulunan Mirazur, kesinlikle manzaralı bir yemek! Çok ödüllü restoran, dağ fonu ve muhteşem teraslı bahçe ile tamamlanmış sakin ve romantik yemek salonunda en taze Fransız yemeklerini sunmaktadır. Mauro Colagreco tarafından işletilen genç İtalyan-Arjantinli şef mutfak ilhamını sadece doğadan alıyor

ULTRAVİYOLE (ÇİN/ŞANGAY)

PAUL Pairet'in Şanghay'daki Ultraviyole'si, türünün en iyisidir. Tamamen benzersiz bir yemek deneyimi olan restoran, göze çarpmayan görünümlü bir sığınakta yer alıyor ve aynı anda sadece 10 misafir ağırlayabiliyor. Ancak 22 servisli menünün kişi başı 900$'a mal olabileceği düşünülürse, gerçekten daha fazlasına hizmet etmeleri gerekmeyecek. Çağdaş, modern ve biraz deneysel bir deneyim olan Ultraviolet, Pairet'in harika yeniliklerini sergiliyor ve çok sayıda kurs olmasına rağmen, konukların memnun ama asla rahatsız edici bir şekilde dolu ayrılmaları için her şey mükemmel bir şekilde dengeleniyor.

THE FAT DUCK (BİRLEŞİK KRALLIK/BRAY)

HESTON Blumenthal, sadece yenecek bir şey yerine, yemeği bir yolculuğa dönüştürdü. Düşündürücü menü, sizi çocukluk anıları, hayaller ve güzel tatil sürprizleriyle duyusal bir maceraya çıkarıyor, hepsi bir rustik, 16. yüzyılda yenilenmiş yazlık. 1995 yılında kurulan Fat Duck'ın mutfak şöhretine ulaşması uzun sürmedi.

Birleşik Krallık'ta bu düzeyde tanınma alan tek beş restorandan biri olarak, üç yıldızlı mekan hak ediyor. Çoğunlukla 14 veya 17 servisli tadım menüleriyle tanınan beklenmedik tatların çarpışması şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor.

EN YENİLER İSTANBUL'DA

TURK FATİH TUTAK (2 YILDIZ)

TÜRK mutfağının geleneksel tatlarını köklere inerek hazırlayan ve misafirlerine sunan restoran her yemeğin bir karakteri olmasına özen gösteriyor.

NİCOLE (1 YILDIZ)

ADINI yer aldığı binanın eski sahiplerinden biri olan rahibe Agnes Marthe Nicole'den alan restoran, geleneksel Türk mutfağından seçkilerine modern bir dokunuş getiriyor.

MİKLA RESTAURANT (1 YILDIZ)

YILLARDIR İstanbul'un en beğenilen restoranlarından biri olan Mikla, şef Cihan Çetinkaya'nın liderliğindeki mutfağıyla Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Restoranda hem Türk hem de İskandinav ilhamıyla oluşturulan tabaklar sunuluyor.

ARAKA

ŞEF Pınar Taşdemir tarafından kurulan Araka, Yeniköy'ün denize inen güzel sokaklarından birinde müstakil bir mekânda, vintage ilhamlı dekorasyonuyla yer alıyor. Sebze ve taze otlardan yapılan yemeklere ağırlık veren Araka, sunduğu her tabakta şaşırtmayı seviyor.

NEOLOKAL

ŞEF Maksut Aşkar'ın imzasını attığı Neolokal hem Michelin Yıldızı hem de sürdürülebilirliği baz alan Yeşil Michelin Yıldızı'nın sahibi. Anadolu'nun yemek ve pişirme geleneklerini modern dokunuşlarla tabaklara taşıyan Neolokal'deki her yemekte toprağa duyulan saygıyı da görmek mümkün.

YILDIZLARIN ANLAMI

1 YILDIZ; oldukça kaliteli, durmaya değer ve yüksek standartlı restoran,

2 YILDIZ; geri dönmeye değer, mükemmel kalite ve eşsiz işçiliğe sahip restoran,

3 YILDIZ ise uğruna özel bir gezi yapmaya değecek kadar kusursuz bir restoran.

DÜNYADA KAÇ TANE VAR

Dünya genelinde toplam 2.817 Michelin yıldızlı restoran bulunmaktadır. Bu, bir Michelin yıldızlı 2.290 restoran, iki Michelin yıldızlı 414 restoran ve üç Michelin yıldızlı 113 restorana bölünmüştür.

EN ÇOK YILDIZ HANGİ ÜLKEDE?

En fazla Michelin yıldızına sahip ülke, tabii ki toplam 600 ile Fransa. Ancak tek başına Tokyo'da 217 Michelin yıldızlı restoran bulunuyor ki bu, dünyadaki diğer tüm şehirlerden çok daha fazla.