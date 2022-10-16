İzmir’de diş hekimlerinin koşullarını iyileştirecekler

İzmir Diş Hekimleri Odası'nda (İZDO) başkanlık görevini devralan Deniz Çağında, sektör sorunlarını yakından takip ettiklerini ve yönetim kurulu olarak çözüm için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. İZDO Başkanı Deniz Çağında, "Sektör olarak haksız rekabet, bazı muayenehane ve poliklinik açılışlarında gizli meslek dışı ortaklıkların olması, reklam koşullarının netleşmemesi, özlük hakları, özel sektörden emekli olan diş hekimlerinin aldığı emekli maaşlarının azlığı, sayıları hızla artan diş hekimliği fakülteleri ve buna paralel olarak eğitim kalitesinin düşmesi gibi bir takım sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Bu konuda çatı kuruluşumuz olan Türk Diş Hekimleri Birliği'nin yürüttüğü tüm girişimlerin de arkasındayız. Sorunların çözümü için her türlü işbirliğine hazırız. Mesleki sorunların çözümünü daha sağlıklı takip edebilmemiz için kamu sektöründeki hekimlerin de odamıza üye olmalarını önemsiyoruz" dedi.

EĞİTİM ÖNEMLİ

İZDO olarak yeni mezun diş hekimleri için eğitim faaliyetleri de gerçekleştireceklerini kaydeden Deniz Çağında, "Pandemi, diş hekimliği fakültelerinde okuyan ve yeni mezun olan meslektaşlarımızı da zor durumda bıraktı. Bunun için akademisyenlerden de destek alarak oda bünyesinde eğitimler sunacağız. Amacımız, bilgileri sürekli olarak güncel tutarak mesleki anlamda kalite çıtasını daha da yukarıya taşımaktır. Yeni mezunları da oda bünyesine katarak onların da aidiyet duygusunu pekiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

MESLEKİ BULUŞMA

İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Deniz Çağında, "İzmir Diş Hekimleri Odası olarak bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi'nde, sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getireceğiz. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 04 - 06 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek kongre, mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için diş hekimlerini buluşturan önemli bir platform. Bu yıl da geniş bir katılım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.