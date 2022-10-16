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Haberler Pazar Özel Çağdaş Dent hizmete açıldı

Özel Çağdaş Dent hizmete açıldı

16.10.2022

Özel Çağdaş Dent hizmete açıldı

İzmirli Diş Hekimleri Yaman Yamangil, Serdar Erkmen ve Nursun Özler ortaklığında kurulan Özel Çağdaş Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği düzenlenen bir kokteylle hizmete açıldı. Sektörde deneyim ve teknoloji kullanımının önemli olduğunu belirten firma ortaklarından İZDO Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Yamangil, halk sağlığı için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yılların tecrübesini yeni bir işbirliğiyle buluşturduklarını dile getiren Yaman Yamangil, "Mithatpaşa Caddesi üzerinde kurduğumuz 2 katlı modern polikliniğimizde profesyonel bir kadroyla hizmet veriyoruz. Diş hastalıklarında her türlü tanı ve tedavi hizmetini sunabiliyoruz. Önemli bir teknolojik altyapıya da sahibiz. Yıllardır elde ettiğimiz deneyimleri hastaların sağlığı için kullanıyoruz. Açılışta bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

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