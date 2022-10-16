Sonbahara ‘Merhaba’ dediler

Wyndham Grand İzmir Özdilek, Sonbahara Merhaba daveti ile şehrin iş dünyasını ağırladı.

Açılış konuşmasında davetlilere hitap eden Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Sabih Duralı, "Dünya çapındaki Wyndham otelleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda "Best of Wyndham Grand" ödülüne beşinci defa layık görüldük.

Wyndham Grand, 22 markası ile 95'ten ve yaklaşık 9 binden fazla ülkede milyonlarca misafir ağırlıyor. Böylesine büyük bir zincirde, bu ödüle 5 yıl üst üste layık görülmek bizim için muazzam bir başarıdır" dedi.

Davetlilere sunulan sürpriz hediyeler beğeniyle karşılanırken "Sokak Lezzetleri" konseptinde hazırlanan zengin ikramlar ve DJ performansı eşliğinde geç saatlere kadar eğlence devam etti.