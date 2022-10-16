Tasarımcı çiftten dekoratif dönüşüm

Denizli'de yaşayan tasarım öğretmeni Halil ve Zeliha Kahveci çifti, vakitlerini çocukluklarından beri hayal ettikleri tasarım atölyesinde geçiriyor. Kahveci çifti, hobi olarak başladıkları işlerinde farklı bir konseptle önemli bir çalışmaya imza attı.

Bu sayede günlük eşyaların yanı sıra asırlık eşyaları da yeniden geri dönüşümle kazandıran çift, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de vakitlerini dolu dolu geçiriyor.

YÜZEY BOYAMA

Dekoratif yüzey boyama işlemiyle birçok malzemeyi yenileyerek eskisinden daha yeni hale getiren Kahveci çifti, iş yerlerini gören vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını söylüyor. Zeliha Kahveci, "Küçüklüğümden beri bu işlere gerçekten çok ilgiliydim. Tabii sonrasında bu iş eğitime dayandı. Ben bir tasarım öğretmeniyim. Atölyemiz aynı zamanda dönüşüm odaklı. Güzel keyifli dönüşümler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP