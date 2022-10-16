Yaşamın gizleri ortaya çıkıyor

KOÇ

Geçmişle hesaplaşıyorsunuz

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir hafta. Bazı paslaşmalar sonucunda hafta ortasında istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Çevrenizle sürekli inatlaşmanız yüzünden, çelişkili duygular yaşıyorsunuz. Geçmişe takılısınız ve onun isteklerine cevap vermek sizde alışkanlık haline gelmiş.

BOĞA

Çekişmelerden uzak durun

Jüpiter ileri hareketine başladı.

Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. Arkadaşlarınızla vakit geçirmeye özen gösteriyorsunuz. Yaşama hep belli duygular çerçevesi içinde bakmanız sizi olumsuz etkileyecektir.

İKİZLER

Koşullarınızı gözden geçiriyorsunuz

Çevresel koşullarınızı gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız.

Kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir.

Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız.

Çalışma hayatınızda işbirliği sizin için çok önemli. Grup çalışmalarınızda çok başarılı olduğunuz bir hafta. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

YENGEÇ

Geciken işlerinizi tamamlamalısınız

Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Çalışmalarınıza, farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız konuşmayı artık yapmalısınız. Kazançlarınızı arttırma konusunda farklı idealleriniz var.

Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı bir güvensizlik sergiliyorsunuz.

ASLAN

Zorlanmaktan hoşlanmıyorsunuz

İlişkilerinizde oldukça karamsarsınız.

Sizi tetikleyen ve duygusal anlamda heyecanlandıran olayları sevdiğiniz için, sürekli olayları üzerinize çekiyorsunuz. İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz.

BAŞAK

Kendinizi denetlemekten vazgeçin

İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Merkür'ün konumu size daha dengeli davranmanızı tavsiye ediyor. Kararlı davranmanız gereken olayların siz sunacağı avantajları görecek ve davranışlarınızı daha iyi yönlendireceksiniz. Duygusal konularda kafanız her an karışabilir.

TERAZİ

Dengeleri korumaya devam

Duygularınızda belli bir disiplin var.

Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza dikkat ediyor ve onların fikirlerine önem veriyorsunuz. Çevrenizde bazı fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bazı önerilerin sizin için önemli değerlendirmelere neden olacağından emin olabilirsiniz.

Sonuç sizin lehinize gelişecek. Bu hafta, değişik arayışlar içindesiniz.

AKREP

Gücünüzü ortaya koymalısınız

İşinizi severek yapıyorsunuz. Bu dönem kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz.

Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.

Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

YAY

Savaşmak hoşunuza gidiyor

Kişisel hırslarınızı ön plana çıkarmaktan korkmamalı ve olayların üzerine gitmelisiniz.

Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.

Çevrenizden destek alacaksınız.

OĞLAK

Kendi doğrularınız önemli

Hiç kimsenin size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Kendi doğrularınıza güvendiğiniz için, çevrenizle bazı pürüzler yaşamanız muhtemel. Bilinç altınız maddi kaygılarla dolu ve sorunlarınızı paylaşmak adına verdiğiniz çaba başarıyı getirecek. Duygusal konularda beklediğiniz performansı alacaksınız. Satürn, Plüton, Jüpiter ve Güneş güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

KOVA

Tavırlarınızdan taviz vermiyorsunuz

Maddi konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. İstem dışı gelişmelere şahit olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızı ortaya koyacak ve kendi bildiğiniz konularda taviz vermeden çalışmak isteyeceksiniz.

Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir.



BALIK

Sezgilerinize güvenebilirsiniz

Partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek istiyor ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir hafta içindesiniz. Ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

İletişim konusunda engel tanımıyor ve ulaşmak istediğiniz kişilere gereken mesajı veriyorsunuz. Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.