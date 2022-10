Yemekten değil tek tip beslenmekten kaçın

SONBAHAR RUHSAL VE BEDENSEL BİR GEÇİŞ DÖNEMİ.

Vücudumuzun, sonbahar ile birlikte yeni bir dönemin startını verdiğini söylemek yanlış olmaz.

Hali hazırda sonbaharın gelmesiyle beraber havaların erken kararması, iş temposunun yoğunlaşması, kapalı çalışma ofisleri, bilgisayar başında uzun süre kalmak, güneşin yerini yağmurun alması ve birçok etken ruh halimizi de değiştirerek bizi daha çok yeme ataklarına sürükleyebilir.

HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Havaların soğumasıyla beraber vücudumuz dışarıdaki havaya karşı iç ısısını koruyabilmek için yağ dokusunu arttırmaya yönelik çalışıyor.

İştahta artış, tatlı krizleri, hareket etmek istememe, metabolizma yavaşlaması gibi durumlarla karşılaşmamız daha olağan hale geliyor.

Bu durum paralel olarak da kilo almanıza sebep oluyor. İdeal kilonuzun her yüzde 10 artışı metabolik hastalıkları tetikleyebileceğini düşünerek bu değişime karşı tedbir almakta fayda var.

VİRÜS VE BAKTERİLERE DİKKAT

Özellikle mevsim geçişlerinde virüsler ve bakteriler daha kolay hastalanmamıza da neden oluyor. Havaların soğuması ile birlikte su tüketimi oldukça azalıyor. Ancak suyun metabolizmamız açısından en önemli içecek olduğu çoğu kişi tarafından görmezden geliniyor. Vücudumuz için elzem olan su, zayıflama döneminde de oldukça işimize yarıyor. Yapılan bir çalışmaya göre günlük ortalama 3 litre su içmeleri sağlanarak kilo verme programı uygulanan kişilerin ağırlık kaybının daha iyi sağlandığı görülmüş. Bu sebeple hem kilo almamak, hem zayıflamak hem de sağlıklı olmak için her bireyin kilogram başına 30-33 ml su içmesi gerekmektedir.

Bu dönemde hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı ağırlık kontrolünü sağlamak için hadi gelin birkaç noktaya değinelim.

PÜF NOKTALARI

- Besin çeşitliliği bu dönemde büyük önem taşımaktadır. Yemek yediğiniz tabağı göz kararı 4 eşit parçaya ayırın ve farklı besin gruplarını aynı zamanda antioksidan kapasitesi yüksek değişik renkte besinleri aynı tabakta tüketip besinlerin etkileşiminden faydalanın.

- Posa tüketimini sağlamak için kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri, sebze ve meyvelere sofrada yer verilmeli.

- Sonbaharda metabolizma yavaşladığı için kilo almak istemiyorsanız aldığınız kalori ile yaktığınız kalorinin eşit olması gerekmektedir. Dolayısıyla mutlaka haftada 2 -3 kez fiziksel aktivite yapılmalıdır.

- Alınan tüm toksinleri vücuttan uzaklaştırabilmek için 8 -12 bardak su içilmelidir.

- Özellikle mevsim geçişlerinde metabolizma hızı değişir ve bağışıklık sistemi zayıflayarak hastalıklara davetiye çıkarmaya müsait hale gelir.

Bu nedenle vücut direncini arttırmak için antioksidan olarak da görev yapan A, C, E vitaminleri, D vitamini ile selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin bunun yanı sıra omega- 3 asitlerinden yeteri kadar almak gerekir.

VİTAMİN VE MİNARALLER

A vitamini: Yumurta, süt, balık, havuç, kayısı gibi sarı, domates gibi turuncu ve ıspanak, brokoli, kabak gibi yeşil sebze ve meyvelerde bulunur.

C vitamini: Yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi, kuşburnu gibi besinlerde bulunur.

E vitamini: Yeşil yapraklı bitkiler, yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağlar, sert kabuklu meyveler (fındık, ceviz, badem vb.) tahıl taneleri ve kuru baklagillerdir.

Et, yumurta ve balıkta da bir miktar E vitamini vardır.

D vitamini: Somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar, yumurta, karaciğer D vitamini içeren besinler arasındadır. Fakat bunların hiç biri zengin kaynaklar değildir. Yani günlük beslenme ile D vitamini eksikliğini gidermek çok güçtür. Bu nedenle doktor kontrolünde D vitamini almayı ihmal etmeyin.

Selenyum: Tüm deniz ürünleri, mantar, susam, Tam tahıllar, deniz ürünleri, sarımsak ve yumurta selenyumun en iyi kaynaklarıdır.

Çinko: İstiridye, buğday ürünleri, susam ve ayçiçeği çekirdekleri, badem, yağsız et, tavuk, hindi, çinko kaynaklarıdır.

Magnezyum: Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, sert sular, muz, avokado, kakao, çikolata, fındık, ceviz ve kabak çekirdeği gibi yiyecekler magnezyumun önemli kaynaklarıdır.

Omega 3: Yağlı balıklar olan somon, ringa, sardalye, ton, uskumru, yağlı tohumlar olan ceviz, badem, soya filizi, nohut, keten tohumu, kuş üzümü ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

NADİR UYSAL