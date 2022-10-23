Fethiye’nin şoför eltileri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikamet eden üç çocuk annesi 29 yaşındaki Buket Eryılmaz ve 28 yaşındaki Zehra Eryılmaz, şehirler arası ve ilçeler arası otobüs şoförlüğü yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda elti olan şoför kadınlar, yolcuların da dikkatini çekiyor.

Yolcuların fotoğraf çekme isteğini geri çevirmeyen eltiler, ilk etapta eşlerine yardım amacıyla başladıkları şoförlüğü meslek edindiklerini, başlangıçta zorlandıklarını fakat zaman geçtikçe alışarak, durumu eğlenceli hale getirdiklerini dile getirdi.

ŞOFÖR BULAMAYINCA

8 aydır şehirler arası midibüs şoförlüğü yaptığını aktaran evli ve 3 çocuk annesi Buket Eryılmaz, "8 aydır da şehirler arası yolculuğuna tek başıma çıkıyorum. Eşimin birkaç tane aracı olmasından dolayı şoför bulma sorunu yaşıyorduk. O süreçte bana bu işi yapabileceğime dair destek verdi. Ben de cesaret imi toplayıp başladım" diye konuştu.

Bazı yolcuların kendisini muavin sandığını da ifade eden Eryılmaz, şöyle devam etti: "Yolculuğumuz artık git gide eğlenceli geçmeye başladı. Birçok yolcum gelip benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bu da beni mutlu ediyor. Şoförlük çok kolay bir meslek değil, ama ben işimi severek yapıyorum."

EŞİNİN YERİNE GEÇTİ

İlçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan Zehra Eryılmaz ise eşinin yerine geçtiğini söyledi. Şoförlüğe geçen sene başlayan Eryılmaz, "Ehliyetim vardı ama, yola çıkmıyordum. Eşim 'artık ben bu mesleği bırakacağım' dedi. Ben de bu konuda kendime güvendim ve "Arabayı ben kullanmak istiyorum" dedim. O da kabul etti" dedi. Eryılmaz, "Kadın sürücü olarak bazen çok zorlanıyoruz. Çünkü yola çıkan bazı sürücüler diğer sürücülere saygı duymuyor. Herkes trafik kurallarına uyduğu sürece hiçbir sorun olmaz" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ