Afrika ve İzmir kültür köprüsü Berlin’den geldi

Nezaket Ekici 3 yaşında gittiği Almanya'da neredeyse 50 yıldır yaşıyor.

4 kıta, 60 şehir gezmiş ama kendi köklerinden hep uzak yaşamış. Performans sanatı onun yolunun dünyanın bir ucunda yine Türkiye ile kesişmesine vesile olmuş. Afro Türkler'in varlığından haberdar olduğu gün onları kökleriyle buluşturmaya karar vermiş. Bu köprüyü kurabileceği en iyi yolun danstan geçtiğini keşfetmiş... Gana'da öğrendiği Azonto dansını Afro Türklere öğretirken kendi de kendi köklerinde bir yolculuğa çıkıp Zeybek ve göbek dansını deneyimlemiş. Ressam, heykeltraş ve performans sanatçısı Nezaket Ekici'ye hem Bridges of Culture-Azonto Dance and Turkish Dance belgeselini, hem de performans sanatıyla ilgili merak ettiklerimizi sorduk... O kadar içten ve samimi ki karşınızda dünyaca ünlü bir sanatçı değil en yakın arkadaşınız oturuyormuş gibi...



- Almanya'da mı doğdunuz?

Türkiye'de Uşak'ta doğdum. Annem Uşaklı babam Kırşehir. Ben 3 yaşındayken gitmişiz Almanya'ya. Üniversite'yi Munih'te okudum. 20 yıldır da Berlin'de yaşıyorum.



- Sanat nasıl girdi hayatınıza?

Çocukluktan beri sanata düşkünlüğüm vardı.

Klasik olarak resim ve heykel ile başladım. Sanat tarihi eğitimi aldım. Daha sonra ise performans sanatının dünyaca ünlü isimlerinden Marina Abromoviç'ten eğitim aldım. Sonra ben de kendi yolumda epeyce ünlendim.Resim heykel, enstalasyon video... Sanatın her alanında üretiyorum.





- Performans sanatına geçmenize sebep olan neydi?

Performans sanatı, dans değil, tiyatro değil beden ile yapılan farklı bir sanat. Düşüncelerimi bedenimle anlatmaya çalışıyorum. Bedenim fırçam mekan ise tablo. Bedenimle bir fikri canlandırıyorum.



- Uluslararası çalışıyorum dediniz. Nerelere gittiniz?

4 kıtada 60 ülke gezdim. 250'den fazla performans sergiledim.



- Buradaki etkinlikten bahsedelim. Afro Türklerle bir belgesel çektiniz. Oldukça farklı bir iş...

2012 yılındaki Gana ziyaretimde Azonto dansını öğrenmiştim. Azonto, Gana'da çağdaş bir danstı ve her yerde bu dansa rastlamıştım. Popüler hâle gelen bu dans bana çok ilginç gelmişti çünkü figürleri bir performans gibiydi. Tamamen kültürel öğeler üzerine eğilen ve günlük yaşamdaki aktiviteleri sanatsal bir biçimde gösteren bir danstı. Gana'da dans eden insanların arasına katıldım ve bu dansı öğrendim. 2018 yılında Gana'da Yao ile birlikte içinde Azonto dansının da yer aldığı bir belgesel filmi çektik. Artık elimdeydi bu dans. Ardından elimdeki bu şeyle ne yapabileceğimi düşündüm.

KÖLELİK TEMASINDAN FARKLI

- Ne buldunuz?

2019 yılında İstanbul Goethe Enstitüsü'ne başvurdum, çekmiş olduğum belgeseli göstermek istiyordum.

Goethe Enstitüsü'ndeki görüşmemiz sırasında bana Türkiye'de yaşayan Afro-Türklerden bahsettiler. O ana dek Afro-Türkler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ardından bana yardımcı olabilecek birkaç kuruluşla iletişim kurmamı sağladılar. Projeye başvurdum. Afro-Türklerle görüşmeler pek kolay olmadı. Çünkü Afro-Türkler zamanında gerçekleşen göçün sadece kölelik ile ilişkilendirilmesine tepkili. Bu durum üzerinden bir iş üretme fikrine de sıcak bakmıyorlar.

Kolay olmadı ama nihayetinde geçen yılın Eylül ayında İzmir'e vardığımda iki şey vardı aklımda:

Gana'da öğrendiğim ve Afro-Türklerin de köklerine dair ritüellerini barındıran Azonto dansını onlara aktarmak, onlardan da Türk danslarını öğrenmek. Tabii bu aktarımın seyrinde bir belgesel filmi çekmek. İşte her şey böyle başladı.





SANATSAL BİR BELGESEL

- Peki sizin belgeselinizin farkı ne olacaktı?

Belgesel farklı bir dil, ona dair fikir üretmek, kapsamını belirlemek zor bunun yanı sıra tekniği, rejisi, kurgusu da kolay değil. Benim belgesel filmlerim klasik belgesel fikrinden oldukça uzak.

Öyle bir yere, bir kimliğe dair derin öğretiler sunan dokümanlar eşliğinde değil, daha sanatsal bir bakışla yaklaşıyorum. Örneğin Bridges of Culture- Azonto Dance and Turkish Dance belgeselinin fikri üretimi kadar editörlüğü de oldukça önemli. Filmin editoryal işlerini Hasan Hüseyin Güneş üstlendi.

Burada dans ön planda ve editör bu dansa göre müzikleri yerleştirerek her bir motif için uygun bir kesim yaptı. Oldukça meşakkatli bir süreçti.



- Bu belgeselin amacı neydi?

Afro-Türklerle ilgili belgesel yapmak istedim çünkü bunu festivallere göndermek istiyordum.

Sadece İzmir'de değil tüm dünyada gösterilsin istiyorum.

Bu yüzden özellikle İngilizce altyazı kullandım.

Aslında bu film uluslararası önemde çünkü sadece İzmir'deki Afrika kökenli insanlar değil, tüm dünyadaki Afrika kökenli insanlar kökenlerine dair aynı merakı paylaşıyor, kökenlerini araştırıyor.

Dolayısıyla bunu performans sanatının yok oluşuna bırakmak istemedim ya da video ile kayda alıp bir dolaba kaldırmak istemedim.



EGE ŞİVESİNİ BİLE ALMIŞLAR

- Niçin Azonto öğretmek istediniz onlara?

Afrika'dan bir ritüeli, Azonto dansını getirmek onları bu kültürle kavuşturmak istedim hem de onlardan köklerine dair bir şeyler öğrenmek.

Ancak bu kısımda şaşırdım, çünkü öğreniyorsunuz ki onlar köklerine, geleneklerine dair çok az şey

biliyorlar. Afro-Türklerin bir kısmı yaklaşık 700 yıl, büyük bir kısmı da 300 yıl Türkiye'ye gelmişler. 500 yıldan fazla bir zamandır Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşıyorlar. Cumhuriyet'in kurulmasıyla da Türk vatandaşlığı alıyorlar. Dolayısıyla kendi etnik kökenlerinden neredeyse sıyrılmış vaziyetteler. Kusursuz Türkçe konuşuyorlar hatta çoğu Egeliler gibi konuşuyor. Yeme-içme, giyim-kuşam, örf-adet gibi pek çok alışkanlıkları da Ege Bölgesi'nin insanlarından ayırt edilemez durumda. Ancak 2006 yılında Mustafa Olpak tarafından kurulan Afro-Türkler derneği ile birtakım geleneklerini, ritüellerini geri kazanma çabasına girişmişler. Derneğin kurulduğu yıldan bu yana etnik bir ritüel olan Dana Bayramı festivalini gerçekleştiriyorlar.

GELENEKSEL FİGÜRLER

Azonto'nun sizi bu kadar etkileyen tarafı ne oldu?

Ben Azonto'yu Gana'da öğrendim ama oraya gittiğimde aklımda böyle bir dansı öğrenmek yoktu. Azonto esasen bir kulüp dansıydı. Ama geleneksel yaşamdan motifler taşıyordu ve Afro-Türkler bu dans ile köklerine dair motifleri ele ritüelistik geçirebilirlerdi. Son derece bir dans türü olması bakımından çok önemliydi bence.

GANALILARA DA ÖĞRETTİM

- Gana'ya gitmenizin özel bir nedeni var mıydı?

Hayır yoktu. Ben performans üretmek için Afrika'ya gidecektim, Gana oldu. "Neden Afrika?" dersen eğer, ben performans sanatçısıyım, sanatımda etnik kimlikler ve kültürel öğelere sıkça yer veriyorum, çünkü benim için çok önemli yapılar bunlar. Afrika ise etnik kimlikleri ve ritüelleri taze tutan bir coğrafya. Gana'da köyler oldukça tutucuydu, bense özellikle bir köye gitmek istiyordum. Çünkü şehirde öğrendiğim Azonto dansını köydekilere de göstermek istiyordum. Bizi köye almaları için çok uğraştık ama sonunda hem köye kabul edildim hem de köyde yaşayan Ganalılara şehirde icra edilen Azonto dansını öğrettim.



GÜNLÜK MOTİFLERLE SÜSLEDİK

- Kültürler arası köprü kurmak için niçin Azonto'yu seçtiniz? Nasıl bir köprü kurdunuz dans öğretirken?

Afro-Türklerin Ege bölgesindeki günlük motiflerini de kendi bedenime eklemledim. Ben nasıl onlara bir şey getirdiysem onlardan da çok şey aldım. Çünkü bu dansın içine aklımıza gelen her şeyi koyuyorduk. Ben Azonto'yu götürdüm ama onlardan göbek dansını ve zeybeği öğrendim. Ben Türkiye'de yetişmediğimden düğünlerdeki ritüellerden bihaberdim, ama şimdi biliyorum. - Bu projeye yaklaşımları nasıldı? Ben Afro-Türklere Afrika'dan bir öğe ile yani Azonto dansı ile gittiğimde onları heyecanlandıracağımı düşündüm ve öyle de oldu. Kendi köklerine dair bir şey öğrenme fikri onlara da iyi geldi. Azonto ile daha önce hiç iletişim kurmadıkları Gana'daki insanların yaşantısından haberdar oldular. Azonto'da günlük yaşamdan çamaşır yıkama, yemek yapma, odun kesme, toprak kazma, yazı yazma, telefonla görüşme, ibadet etme gibi öğeler var. Bu öğeler Gana'daki günlük yaşama dair bilgiler veriyor ve ben bu bilgileri Azonto ile bir performans olarak onlara götürdüğümde Ege'deki Afro-Türkler bu bilgileri kendi bedenleriyle yeniden yorumlayabildiler, kendi köklerine temas edebildiler. Bu anlamda temel önem, köksüzlük fikrini bertaraf edebilmekti.

BURCU ILGIN