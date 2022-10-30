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Haberler Pazar Aydınlı voleybolcu Kübra podyuma da imza attı

Aydınlı voleybolcu Kübra podyuma da imza attı

30.10.2022

Aydınlı voleybolcu Kübra podyuma da imza attı
İLKİ 1988 yılında düzenlenen 35. Best Model Türkiye 2022'nin finali, İstanbul'da gerçekleşti. 30 kadın 30 erkek yarışmacının podyuma çıktığı final gecesinde birinciler Kübra Karakaş-Emir Mayacı, ikinciler Tuğçe Tekin-Attila Savaşan, üçüncüler ise Kübra Bolkent-Ferit Elaldı oldu.

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan ve 2 yıldır Gencelli İdman Yurdu formasıyla profesyonel voleybol oynayan Kübra Bolkent, yarışmada elde ettiği üçüncülük ile Aydın'ın ve takımının gururu oldu. 19 yaşındaki 1.84 boyundaki Bolkent, "Daha önceden mankenlik yapıyordum. İlk üçe girdiğim için çok mutluyum. Önceliğim eğitimimi tamamlamak. Bu başarımı, voleybol takımımdaki arkadaşlarıma ve yöneticilere armağan ediyorum" dedi.

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