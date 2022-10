Doğru nefes alamayan kişi öfkesini kontrol edemiyor

Nefes terapisi son zamanlarda sık sık duyduğumuz bir terim. Oysa ki nefes almadan yaşam olamaz bu yüzden de yaşayan her canlı zaten nefes alıyor. Nefes almak bir terapi haline geldiyse bu hayati hareket akciğerlere hava doldurmaktan daha fazlası... Nefes terapisti Egemen Timarlı'ya doğru nefes ile ilgili merak edilenleri sorduk. Timarlı, her hastalığa uygulanacak nefesin farklı olduğun söyledi ve sorularımıza cevap verdi...



● Doğru nefes ne demek?

'Doğru Nefes', günümüzde sıkça karşılaştığımız bir terim haline geldi. Bu terim şu şekilde tanımlanabilir: Doğru nefes, diyafram kasının tam kapasiteyle çalışması sayesinde bedenin ihtiyacı olan yeterli oksijeni almasını ve içimizde bulunan karbondioksiti sağlıklı bir şekilde vererek yaşam enerjisine dönüştürmesini sağlayan doğal süreçtir.Toplumumuzda her 10 kişiden 8 kişi maalesef yanlış nefes alıyor diyebiliriz.



● Doğru nefes almazsak ne olur?

Bu tür yetersiz solunum sırasında akciğerlerin yalnızca orta kısmı çalışmakta, kan damarları daralmakta, dolaşım yavaşlamakta, kana daha az oksijen geçmekte, beden ve beyin yeterince oksijen almamaktadır. Oksijen açlığı sempatik sinir sistemini germektedir. Bu yüzden kalp atışları hızlanmakta ve düzensizleşmektedir. Doğru nefes alamayan kişilerde en çok öfke kontrolsüzlüğü panik, atak vs.gibi çeşitli ruh ve beden hastalıkları ile karşılaşıyorum.



● Doğru nefes nasıl alınır?

Doğru nefes almayı ve faydalarını öğrenmek ve kendinize uygulamak için eğitim ve terapi üzerine çalışmalar yapıyorum. Her hastalığa uygulanacak nefes farklı farklıdır.



● Nefes alma alışkanlıkları yaşamımızı nasıl etkiliyor?

Biz diyoruz ki nefes alışkanlığın neyse, nasıl nefes alıyorsan öyle yaşıyorsun, öyle davranıyor, öyle hissediyorsun. Ve tabii nefesin değiştikçe bu sefer zihnin, duyguların, dünyaya bakış açın, algıların da değişiyor. Dolayısıyla sen ve yaşadığın her şey değişmeye başlıyor, yaydığın enerji ve enerji alanın değişiyor.

DOĞRU NEFESİN FAYDALARI

■ Daha kolay konsantre olmamızı sağlar.

■ Hafızayı güçlendirir.

■ Hızlı düşünmemizi sağlar.

■ Uykuyu düzene sokar, kalitesini artırır.

■ Zihinsel dinginlik getirir.

■ Duygusal blokajlardan kurtulmaya yardımcı olur.

■ Hormonlara yaptığı etkiyle stres, anksiyete, telaş eşiğini yükseltir.

■ İçsel huzura kavuşmaya yardımcı olur.

■ Anlama, kavrama kabiliyetini artırır ve süreci hızlandırır.

■ Kan kalitesini yükseltir ve toksinlerin daha kolay atılmasını sağlar.

■ Tüm sinir sistemi ve hormonlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir kilo kontrolü sağlar..

ŞENOL KANTÜRK