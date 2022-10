Kaderimiz yeniden yazılıyor

KOÇ

Pratik yönleriniz ortaya çıkıyor

Bu hafta özellikle hareketli ve pratik yönleriniz ortaya çıkıyor. İkna kabiliyetiniz oldukça yüksek seyrediyor.

Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz.

Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Sözleriniz kırıcı ve baskıcı olabilir fakat kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



BOĞA

Farklı yönlerinizi kullanmalısınız

Çevrenizde farklı yapınızla ilgi göreceksiniz. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız.

Güzelliğinizi ve cazibenizi kullanabileceğiniz bir hafta içindesiniz. Yeni fırsatlar için beklemeli, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz.



İKİZLER

Fırsatları değerlendirmelisiniz

Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün.

Siz, karşınızdaki kişiye olan hayranlığınızı fazla abartabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. Size verilen sunumları iyi değerlendirmelisiniz.



YENGEÇ

Sır olmayı tercih ediyorsunuz

Ortaklıklar için olumlu olabilecek bu etki, evliliğiniz için zor bir açı etkisi verebilir. İlişkinizde birbirinize acı verebilirsiniz.

Aşk ilişkinizde sır olmayı tercih edebilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan kişilere dikkat etmelisiniz. Yanlış dostluklar biterken, yeni dostluklardan çok şey kazanacaksınız. Yeni çevrelerde daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz.



ASLAN

Yaşamınızı gözden geçiriyorsunuz

Kendinize dönük tavırlar içinde olmanız doğrultusunda sizi olumsuz etkileyecek. Bencil yönlerinizi ortaya çıkaracak davranışlar, süregelen ilişkilerinizi zorlayabilir. Fakat, eski ve yeni olayları gözden geçireceksiniz.

Kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana yön değiştirecek.

Dikkatinizi çeken insanlarla arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız.



BAŞAK

İlişkilerinize dikkat edin

Sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her yeni şey, adeta sizi büyülüyor. Fakat derin ilişkiler sizde zorlayıcı bir etki yapıyor.

Çevrenizdeki her şeyin belli bir düzen içinde olmasına özen gösteriyorsunuz.

Birçok Başak bu dönemde kendisiyle ilgili güzel değişimler yaşayacak. Sakin yapınızı bozmadan olayları akışına bırakmalısınız.



TERAZİ

Sabırsız davranmayın

Günlük yaşam süreci içinde tartışmaların da olabileceğini göz önünde bulundurun. Bu dönemde herkese şüphe içinde bakacağınız için; düzenli bir ilişki yaşadığınız partneriniz varsa, onu da yanlış suçlamalarla bıktırabilirsiniz.

Geçmişte başlattığınız bir duygunun şekil değiştirdiğiniz görmek sizi yorabilir, dikkatli olun.



AKREP

Kafanız oldukça karışık

Çevrenizde size yaklaşmak isteyen farklı kişilerin mevcudiyetinden habersiz olabilirsiniz. Etrafınızda daha dikkatli bakmanızda fayda var. İletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz. Özverili davranışlarınız takdir görecek.



YAY

Yeni fikirlere hazırsınız

Bu hafta seyahat planları için uygun bir dönem. Gizli duygusal durumlara takılıp durmayın. Çevrenizde oluşan olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Yaşamınızdaki olayları esnetmek isteyebilirsiniz. Bildiğiniz konularda inat etmeniz, bazı olumsuz etkileşimlere neden olacaktır. İş konusunda duygusal davranmaktan vazgeçin.



OĞLAK

Sakin kalmaya devam edin

Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen ender kişilerden birisiniz. Tarzınızı ortaya koyarken; etki altında kalmak istemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirirken mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi soyutlayacaksınız.

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Dargın olduğunuz dostlarınızla görüşebilirsiniz.



KOVA

Temkinli olun

Gücünüzü testten geçiriyorsunuz.

Aile ve yuva evinizdeki Uranüs uzun süredir yapmak isteyip de bir türlü hayata geçiremediğiniz fırsatları yeniden karşınıza çıkaracak. Ani ve hoş sürprizlere hazır olun. Yolunuzdaki bazı engellerin kendiliğinden yok olduğunu anlayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.



BALIK

Yaşamın akışında kalın

Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Karşı cins ile olan ilişkilerinizde, ani gelişen duygularınız sizi yanıltacaktır. Söz vermeden önce düşünmelisiniz. Enerjiniz sizi sonradan vazgeçeceğiniz aşklara sürüklemesin.

Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor.

Yalnızlığı tercih edeceğiniz bir hafta.

Aklınız çok karışık.

