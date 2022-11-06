Zeytin çekirdeğiyle engelleri kaldırıyorlar

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde; 17 yıldan bu yana Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) bünyesinde faaliyet gösteren iş atölyelerinde kursiyer olan engellilerin el emeğiyle ortaya çıkardıkları eserler ilgi görüyor. 45 engelli kursiyerin zeytin çekirdeklerini işleyerek yaptığı takı ve tablolar büyük bir beğeni topluyor.



GELİR ELDE EDİLİYOR

Ortopedik, zihinsel ve işitme engellileri aynı çatı altında buluştuğu BOED Genel Merkezi üyeleri, sağlık iksiri zeytinin çekirdeklerini de değerlendirerek güncel hayata kazandırıyor. Engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla kurulan her iki iş atölyesinde; zeytin çekirdeklerini kullanarak birbirinden güzel ve Ayvalık'a özgü hediyelik eşyalar hazırlayan BOED üyeleri yaptıkları vazo, kalemlik, çeşitli ebatta kutular, ayna, tabaklar, süs eşyaları ve anahtarlıklarla dikkatleri üzerinde topluyor. Atölyelerde hem kurs, hem de dolaylı olarak terapi oldukları gözlenen engeliler, BOED tarafından kurulan stantlarda satışa sunulan eserlerinden gelir de elde ediyor. Engelli kursiyerlerin kendi el emekleri ve göz nurlarıyla yaptıkları eserlerin satışından sağlanan gelirler, malzeme masrafı çıktıktan sonra tamamen engelli kursiyerin kendisine kalıyor. Böylelikle dolaylı olarak istihdam edilen engelliler ve aileleri de bu durumdan memnun olduklarını belirtiyorlar. Yaş sınırı olmayan kurslara katılan BOED üyesi zihinsel engelli Devrim Kanlı, atölyedeki çalışmalara 2006 yılından bu yana katıldığını belirterek, "Ben burada zeytin çekirdeklerinden tepsi, tespih gibi eşyalar yapıyorum. Derneğimiz tarafından açılan stantlarda bu eşya- ları satıyor hem derneğimize hem de kendimize harçlık sağlıyoruz" dedi. Spastik engelli İrem Yuvakel de BOED bünyesindeki iş atölyelerinde süren kurslara geçen sene başladığını ve çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Hediyelik eşyalar yapmayı çok seviyorum. Yaptığım bu işten çok zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.



"BURADA HAYAT BULDUM"

Atölyeye tekerlekli sandalyesi ile gelen iki yetişkin çocuk annesi 55 yaşındaki ortopedik engelli Hatice Er ise, zeytin çekirdeklerinden takı ve tasarımlar yaptıklarını kaydederek, "Her sabah evden büyük bir yaşama sevinciyle çıkıyor ve servis aracına binerek buraya geliyorum. Böylelikle evimin dört duvarından dışarıya çıkıp, hava alıyor ve insanların arasına karışıyorum" dedi.



■ SUAT SALGIN

DİĞER