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Haberler Pazar Duygularımız kafamızın karışmasına sebep oluyor

Duygularımız kafamızın karışmasına sebep oluyor

Duygusal planlar yapmak için uygun bir hafta. İlişkilerimizde sezgisel yeteneğimiz ön plana çıkıyor. Venüs ve Güneş tutkulu aşkları tetikliyor. İdeallerimizi sevdiklerimizle birlikte geçekleştirebiliriz. Önemli anlaşmalar bizi bekliyor. Dostlarımızla daha fazla birlikte olmak isteyeceğiz. Yaşamda özlediğimiz fakat kaybettiğimiz değer yargılarımızla yüzleşiyoruz.

13.11.2022

Duygularımız kafamızın karışmasına sebep oluyor

KOÇ
Mantığınız ön planda

İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.

BOĞA
Fazla kuruntulusunuz

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizi yakınlarınızla tartışmamalı, ketum olmalısınız. Bu dönem duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz.
Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz.

İKİZLER
Kuşkuculuğu bırakın

Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz.
Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.
Bazı tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Bu tür sohbetlerde karşınızdakini dinlemeye gayret edin.

YENGEÇ
Çevrenizden yardım almalısınız

Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz.
Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Kendinizle yarışıyorsunuz.

ASLAN
Duygusal olmayın

Uranüs kariyer evinizde retro yaparken; iş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz.
Kariyerinizle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz.

BAŞAK
Fırsatlar kapınızda

Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Aşk konusunda sorumluluk almak istemeyebilirsiniz. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Geçmişten kaynaklanan sorunları abartmak size olumsuz gelebilir.

TERAZİ
Paraya koşuyorsunuz

Güneş ve Venüs, finans evinizde ilerliyor. Artistik duygularınız atağa kalkabilir. Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Sosyal ilişkileriniz duygularınızın yenilenmesine ve yaratıcılığınız artmasına neden olacaktır. Nazik ve kibar olacaksınız. Bu hafta kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz.

AKREP
Mantığınız sizi zorluyor

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bu hafta, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Gereken desteği vermelisiniz.
Sıra dışı değişimlere hazır olun.

YAY
Özgürlüğünüz önemli

Coşkularınızı, yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız. Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız.
Sınırlarınızı zorlamalısınız. Duygusal konulardan çok, maddi sorunlarınızı ön plana çıkarıyor. Güven arayışı içindesiniz. Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi.

OĞLAK
Çelişkilere dikkat

Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, baskı altında hissedebilirsiniz.
İlişkilerinizdeki çelişkiler sizi zor durumda bırakacak.
Düşüncelerinizi açıklarken, karamsarlığı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşım seçin.
Yenilikçi bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz.

KOVA
İşbirliğine önem verin

Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir hafta. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve ileri görüşlü tavırlarınızla sorumluluğunu aldığınız konularda başarınızı garantiliyorsunuz. Bu hafta gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz. Karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzu genişletecek.

BALIK
Duygularınız sizi yönlendiriyor

Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir hafta. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Enerjinizi dengelemelisiniz.

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