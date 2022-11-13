Duygularımız kafamızın karışmasına sebep oluyor

KOÇ

Mantığınız ön planda

İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.

BOĞA

Fazla kuruntulusunuz

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizi yakınlarınızla tartışmamalı, ketum olmalısınız. Bu dönem duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz.

Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz.

İKİZLER

Kuşkuculuğu bırakın

Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz.

Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.

Bazı tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Bu tür sohbetlerde karşınızdakini dinlemeye gayret edin.

YENGEÇ

Çevrenizden yardım almalısınız

Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz.

Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Kendinizle yarışıyorsunuz.

ASLAN

Duygusal olmayın

Uranüs kariyer evinizde retro yaparken; iş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz.

Kariyerinizle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz.

BAŞAK

Fırsatlar kapınızda

Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Aşk konusunda sorumluluk almak istemeyebilirsiniz. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Geçmişten kaynaklanan sorunları abartmak size olumsuz gelebilir.

TERAZİ

Paraya koşuyorsunuz

Güneş ve Venüs, finans evinizde ilerliyor. Artistik duygularınız atağa kalkabilir. Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Sosyal ilişkileriniz duygularınızın yenilenmesine ve yaratıcılığınız artmasına neden olacaktır. Nazik ve kibar olacaksınız. Bu hafta kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz.

AKREP

Mantığınız sizi zorluyor

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bu hafta, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Gereken desteği vermelisiniz.

Sıra dışı değişimlere hazır olun.

YAY

Özgürlüğünüz önemli

Coşkularınızı, yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız. Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız.

Sınırlarınızı zorlamalısınız. Duygusal konulardan çok, maddi sorunlarınızı ön plana çıkarıyor. Güven arayışı içindesiniz. Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi.

OĞLAK

Çelişkilere dikkat

Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, baskı altında hissedebilirsiniz.

İlişkilerinizdeki çelişkiler sizi zor durumda bırakacak.

Düşüncelerinizi açıklarken, karamsarlığı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşım seçin.

Yenilikçi bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz.

KOVA

İşbirliğine önem verin

Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir hafta. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve ileri görüşlü tavırlarınızla sorumluluğunu aldığınız konularda başarınızı garantiliyorsunuz. Bu hafta gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz. Karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzu genişletecek.

BALIK

Duygularınız sizi yönlendiriyor

Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir hafta. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Enerjinizi dengelemelisiniz.