Enerjimizi dengelemeliyiz

KOÇ

Çelişkiler söz konusu

Bu hafta Mars retrosundan etkileniyorsunuz.

Fakat her anlamda olumlu, çelişkili bir dönem olacağını bilmelisiniz. Mars iletişim evinizde sizi etkiliyor. Bu arada aile sorunlarınız ve onlarla ilgili bir hareketlenme söz konusu olacak ve sanki ikiye bölüneceksiniz. Yapabileceğiniz işleri planlamalısınız. Yoksa kariyerinizle aile arasında sıkışmak sizi yoracaktır.

BOĞA

Sezgiler önemli

Sezgileriniz çok önemli. İş yerinizdeki yorucu çalışmalarınız nedeniyle oluşan stresli anlarınızda, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşın.

Size o an için çözümsüz gibi görünen işlerinizin, aslında o kadar karmaşık olmadığını görecek ve çıkış yollarını çok kolay bulacaksınız.

Kariyer yolunda attığınız adımlar, ilerisi için sağlam yapı taşlarını oluşturacak.

İKİZLER

Acele etmeyin

Bu hafta Mars retrosu devam ediyor. İş ilişkilerini ihtiva eden bazı görüşmelerinizde pürüzler çıkabilir, beklemediğiniz gelişmeler sizi mutsuz edebilir. Bu dönemde şans oyunlarıyla ilgili değişik konulardan uzak kalın. Maddi konularda bazı gecikmeler ve aksilikler olabilir. Mümkün olduğu kadar mantığınız doğrultusunda sakinliğinizi ön plana çıkararak beklemede kalın.

YENGEÇ

Hatalara açıksınız

Mars'ın gerilemesi işinizdeki hatalara açık olacağınızı ve iş durumunuz yeniden gözden geçirmenizde yarar olacağını gösteriyor. Her şeye rağmen, oldukça kazançlı bir hafta olduğunu bilmelisiniz. Enerjinizi doğru kullanırsanız, öfkenizin ve sabırsızlığın üstesinden geleceksiniz. Yine bu dönem cazibe yıldızı burcunuzda ilerlerken eski cesaretiniz gelecek.

ASLAN

Harcamalarınıza dikkat

Bu hafta maddi durumunuz iyi olacak. Çok fazla para harcamanız gerekebilir. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız.

Karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Çevrenizde gizemli bir hava estirecek, isteklerinizi yumuşak bir şekilde karşı tarafa sunacak ve kabul göreceksiniz.

BAŞAK

Duygularınızı abartmayın

Bu hafta maddi konular önemli olmayacak gibi görünse de, beklemediğiniz bir fırsatın kapınıza gelmesi sizin için sürpriz olacak. Maddi açıdan değişim olmaması sizin için oldukça memnun edici olacak, en azından kendinizi yormayacak ve mevcut durumunuzu koruyacağınız için, en azında hırslı hareket etmeyeceksiniz. Olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz.

TERAZİ

Sabırlı olmalısınız

Bu hafta, kariyeriniz ve aileniz arasında mekik dokuyacaksınız. Geri giden Mars enerjinizi dengeleyerek kullanmanız konusunda size küçük hatırlatmalar verecektir. Cesur ve mücadeleden kaçmayan işler sizi aynı zamanda başarının kucağına götürürken tahammülsüz de yapıyor. Özellikle iş konusunda başkalarının fikirleriyle hareket etmek istemiyorsunuz.

AKREP

Aklınız karışık

Aşk hayatınızda mutlu olacağınız bir haftadasınız.

Aşkı bildiğiniz gibi yaşayıp, kendi istekleriniz doğrultusunda davranacaksınız.

Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır.

Fakat kıskançlık gibi zararlı duygulardan kendinizi korumaya çalışmalısınız.

YAY

Sosyal yönünüz artıyor

Katılacağınız sosyal aktivitelerdeki hoş sohbetlerinizin iş hayatınıza katkısı olacak ve beklediğiniz birçok teklif, bu tür toplantılarda karşınıza çıkacak. Retro Karşıt Mars, ilişkilerinizi karmaşık etkiliyor. İyimser yönlerinizi kullanarak amacınıza kolayca ulaşacaksınız.

Bu hafta her yerde aşkın karşınıza çıkmasından hiç rahatsız olmayacaksınız.

OĞLAK

Aklınıza güveniyorsunuz

Bu hafta daha çok kişiselliğinizle ilgileneceksiniz.

Güven duygusunun, maddi olanaklarla paralel geliştiğini bildiğiniz için, bu konuda farklı düşüncelere sahipsiniz. Para harcamayı seviyor bir yandan da yatırımlarınızı yönlendirmek ve paranızı çoğaltmak için çalışmak istiyorsunuz.

Sadece size güvenerek, katkıda bulunmak isteyenleri kibarca geri çevireceksiniz.

KOVA

Pratik ve hızlısınız

İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.

Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bunlar, kalabalık ortamlarda ve eğlence dünyasında tanışacağınız kişiler olacaktır. Finans konularında size fikirler verecek, akılcı ve mantıklı yaklaşımları ilginizi çekecektir. Bu hafta kendi kaderiniz kendiniz belirleyeceksiniz.

BALIK

Israrcı olmayın

İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi takdirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca elde ettiğiniz kazançlarla ilgili yeni ve olumlu gelişmeler gündeme gelecek.